Доведеться поквапитися. Вчені назвали час, за який формується перше враження

Дослідники з'ясували, що ми маємо всього 4 хвилини, щоб добре себе зарекомендувати.

У новому дослідженні вчені встановили, що перше враження формується набагато швидше, ніж ми могли б припустити, пише Daily Mail.

Чи то співбесіда, чи перше побачення, та й просто знайомство з новими людьми — нам важливо справити гарне перше враження. Вчені з Уорікського університету з'ясували скільки часу потрібно, щоб розкрити основні риси характеру співрозмовника.

Під час дослідження вчені запропонували учасникам експерименту спілкуватися з незнайомцями в мережі та виявили, що вже за чотири хвилини вони розвинули почуття особи партнера.

Раніше вчені вважали, що ми здатні виробляти і складати перше враження про людей лише перебуваючи з ними віч-на-віч. Як виявилося, світські бесіди в мережі так само швидко формують враження про людину, як і очне спілкування.

У дослідженні вчених взяли участь понад 300 людей. Половина з них спілкувалися з незнайомцями у мережі по чотири хвилини, інші — ні. Пізніше всіх піддослідних попросили зіграти у стратегічні ігри. Результати показали, що люди, які спілкувалися з незнайомцями до гри, сформували своє перше враження про особистість співрозмовника. Особливо про екстраверсію та невротизм.

Цікаво, що у грі з елементами змагання, випробуваним досить важко було передбачити поведінку партнера, якщо вони вважали, що мають із нею спільні риси характеру.

Вчені дійшли висновку, що короткі світські бесіди, навіть у мережі, необхідні людям, щоб продуктивніше взаємодіяти між собою у майбутньому. Крім того, дослідження допоможе краще розуміти, як слід поводитися під час зустрічей, де нам важливо сформувати найкраще враження про себе.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що на оцінку зручності сайту людині потрібно менше секунди.