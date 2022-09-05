Дневник, цвет тарелок, холодный душ и маска для сна: 6 простых шагов к похудению

Ученые дали несколько простейших советов, которые помогут похудеть, не истязая себя тренировками.

Здоровое питание и посещение тренажерного зала — очевидные шаги к похудению. Однако ученые утверждают, что есть несколько пусть и причудливых, но все же действенных шагов, которые можно предпринять в попытке заполучить желанную фигуру, пишет Daily Mail.

Принимайте холодный душ

Одним из способов борьбы с лишним весом может стать прохладный душ. Ученые установили, что при температуре ниже 16°C повышается метаболизм. Это происходит за счет бурого жира — наш организм пытается снова согреть тело за счет лишних калорий, хранящихся в нашем теле — как правило, белом жире.

Подобное исследование было проведено еще в 1996 году в Чехии. Тогда, ученые установили, что если трижды в неделю погружать человека в воду температурой 14°C, это значительно ускорит метаболизм. Позже ученые выяснили, что не обязательно принимать "ледяной" душ целый час, можно ограничиться 5 минутами — это будет не менее эффективно.

Некоторые диетологи также отмечают, что подобная логика сработает и на употреблении воды — пить стоит более прохладную жидкость, а не комнатной температуры. Только не переусердствуйте, чтобы не подхватить ангину.

Ешьте за обеденным столом

Ученые сходятся во мнении, что лучшим местом для приема пищи является обеденный стол. И желательно не окружать себя гаджетами.

Здесь все достаточно просто — если вас не будут отвлекать посторонние факторы, вы не будете отвлекаться и сумеете распознать сигналы мозга о том, что вы уже сыты. По мнению диетологов, приемы пищи должны быть медленными и осознанными, чтобы предотвратить переедание.

Новое исследование показало, что люди, которые отвлекаются во время обеда на гаджеты, менее осведомлены о том, сколько они съели и в среднем потребляют на 10% больше пищи.

Диетологи также советуют считать пережевывания — оптимальным считает 30 жевательных действий. Этого хватит, чтобы замедлить процесс и качественно измельчить еду.

Заведите дневник

По мнению диетологов, одним из наилучших способов избавиться от вредных привычек в питании — записывать все, что вы едите каждый день. Для этого рекомендуют использовать письменные дневники или же пользоваться приложениями, отслеживающими количество калорий в порции.

Ученые считают, что даже несколько дней использования подобных трекеров пищи позволят вам иначе посмотреть на свой рацион — вы удивитесь, сколько лишних калорий накапливается ежедневно.

В то же время ученые предупреждают, что отслеживание калорий может привести к расстройству пищевого поведения. Поэтому стоит трезво подходить к подсчету калорий и использовать его лишь в целях мотивации.

Спите с маской

Ученые считают, что именно здоровый сон — залог здорового тела. А потому напоминают, что человеку необходимо спать не менее 7- 9 часов в сутки.

Напомним, что сон необходим не только для поддержания высокого уровня энергии, но также помогает контролировать гормоны, отвечающие за чувство голода и аппетит.

Исследования показывают, что на качества сна также влияет освещение в помещении — там должно быть темно. А потому ученые рекомендуют использовать для сна специальную маску на глаза. Это поможет лучше высыпаться, а также выработать режим сна.

Исследование ученых из Иллинойского университета показало, что те, кто подвергаются слишком большому количеству света в течение ночи, более чем в два раза более подвержены риску ожирения.

Измените цвет тарелок

На приемы пищи и наше здоровье также непосредственно влияют размеры и цвета тарелок. Ученые выяснили, что наиболее подходящими тарелками для худеющих являются красные — именно они предотвращают переедание.

Исследование сотрудников Оксфордского университета показало, что красный цвет тарелки вызывает в нашем мозгу некий сигнал опасности или избегания. Эксперименты показали, что люди стали есть намного меньше нездоровых продуктов, размещенных на красных тарелках — они становятся менее привлекательными.

Кроме того, диетологи советуют выбирать тарелки меньшим диаметром — подсознательно мы склонны заполнять все пространство тарелки пищей. А потому, выбирая меньший диаметр тарелки, мы как бы обманываем мозг — будто у нас больше пищи, чем есть на самом деле.

Откажитесь от диетических напитков

Многие худеющие напрасно думают, что выбор диетической газировки каким-либо образом поможет сбросить лишний вес. Ученые пришли к выводу, что используемые в диетических напитках подсластители способны изменить реакцию нашего организма на различные продукты.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что альтернативные подсластители не активируют необходимы клетки в кишечнике, тем самым не информируя мозг о потреблении сахара и калорий. В результате мы оставляем наш организм с ложной жаждой сахара.

По мнению диетологов, наиболее полезным и эффективным заменителем диетических напитков является имбирный чай — он полон антиоксидантов и имеет противовоспалительные свойства, которые позволят дольше ощущать чувство сытости. Кроме того, имбирный чай обладает мочегонными свойствами, а значит поможет вывести из организма лишнюю влагу и ускорить метаболизм.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что нужно делать, чтобы быстро сбросить лишний вес.