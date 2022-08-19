Похудеть за 5 дней. Что нужно делать для быстрой потери веса

Хотите похудеть к предстоящему семейному торжеству или юбилею? Есть варианты очень быстрого сброса веса.

Хотите похудеть к предстоящему семейному торжеству или юбилею? Конечно же, не рекомендуется переходить на интенсивные режимы диеты, поскольку в долгосрочной перспективе они могут быть очень вредными для вашего тела. Эти диеты можно практиковать время от времени. Когда для вас важно сбросить лишние килограммы, вы можете реализовать определенные стратегии, чтобы похудеть за 5 дней. Эти диеты могут помочь вам быстро сбросить нежелательный вес и начать новую питательную диету. Требуется определенная решимость следовать такому темпу, чтобы позволить вашему телу сжечь лишний жир за этот короткий период времени. Об этом пишет livestrong.com.

Следует предостеречь вас, что вы не должны практиковать такие диеты все время. Кроме того, если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, на которые повлияет строгое ограничение потребления калорий и питательных веществ, вам следует сначала проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какую-либо диету. Не повредит формировать его в соответствии с вашими потребностями или обратиться за дополнительными рекомендациями, основанными на личных потребностях, к диетологу.

Физические упражнения

Упражнения необходимы для похудения, потому что это самый быстрый способ сжечь калории. Исследование Университета Питтсбурга говорит, что вам нужно заниматься по 55 минут 5 дней в неделю, чтобы похудеть; однако вы хотите похудеть за 5 дней, поэтому вам нужно будет тренироваться каждый день в течение 5 дней. Вам нужно заниматься теми видами деятельности, которые сжигают больше всего калорий. Считается, что женщина весом около 60 килограм, которая бегает в течение часа, сожжет примерно 550 калорий; та же самая женщина сожжет 680 калорий, энергично катаясь на велосипеде в течение часа.

Съедать плотный завтрак

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Плотный завтрак прямо с утра запустит метаболизм и поможет сжечь больше калорий в течение дня. Если вы хотите похудеть за 5 дней, вам нужно завтракать, потому что это самый важный прием пищи за день. Употребление яичных белков — лучший выбор для завтрака. Они насыщены белком, а белок даст вам энергию, необходимую для тренировок. Съедайте три яичных белка каждое утро.

Пить как можно больше воды

Пить воду. Питьевая вода ускоряет обмен веществ и вымывает из организма токсины. Это удержит вас от обезвоживания и даст вам дополнительный заряд энергии для завершения ваших тренировок. Вы должны выпить по крайней мере восемь 8 стаканов воды в день.

Избегайте углеводов в рационе питания

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Избегайте углеводов. Углеводы не используются организмом сразу, поэтому они откладываются в виде жира. Если вы хотите похудеть всего за 5 дней, важно ограничить потребление углеводов. Чем меньше углеводов вы едите, тем меньше жира откладывается и тем больше жира вы можете сжечь.

Контролируйте калории

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Уменьшите количество калорий. Это самый важный шаг к похудению за короткий промежуток времени. Один килограмм равен примерно 3500 калориям. Таким образом, если вы будете уменьшать количество калорий на 700 каждый день, вы сможете сбросить 2 килограмм за 5 дней, просто сократив потребление пищи.

Съедайте фрукт перед приемом пищи

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Перед едой съешьте фрукт. Съешьте банан или яблоко перед завтраком, обедом и ужином. Это поможет наполнить желудок до того, как вы съедите основную часть еды, так что вы съедите меньше.

Работайте с дыханием

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Делайте глубокие, медленные вдохи в течение 10 минут каждый день. Считайте до 10, медленно вдыхая, затем выдыхая, медленно считая до 10. Глубокое дыхание помогает вам похудеть из-за дополнительного кислорода от более глубоких вдохов. Чем больше кислорода поступает в ваше тело, тем больше жира вы сжигаете в результате окисления. Национальный институт здоровья США утверждает, что глубокое дыхание в течение 10 минут в день снизит кровяное давление и поможет похудеть.