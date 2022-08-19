Схуднути за 5 днів. Що потрібно робити для швидкої втрати ваги

Хочете схуднути до майбутнього сімейного свята чи ювілею? Є варіанти дуже швидкого скидання ваги.

Хочете схуднути до майбутнього сімейного свята чи ювілею? Звичайно, не рекомендується переходити на інтенсивні режими дієти, оскільки в довгостроковій перспективі вони можуть бути дуже шкідливими для вашого тіла. Ці дієти можна практикувати іноді. Коли вам важливо скинути зайві кілограми, ви можете реалізувати певні стратегії, щоб схуднути за 5 днів. Ці дієти можуть допомогти вам швидко скинути небажану вагу та почати нову поживну дієту. Потрібна певна рішучість бути в такому темпі, щоб дозволити вашому тілу спалити зайвий жир за цей короткий період часу. Про це пише livestrong.com.

Слід застерегти вас, що ви не повинні практикувати такі дієти постійно. Крім того, якщо у вас є певні проблеми зі здоров'ям, на які вплине суворе обмеження споживання калорій і поживних речовин, вам слід спочатку проконсультуватися з лікарем, перш ніж починати будь-яку дієту. Не зашкодить формувати її відповідно до ваших потреб або звернутися за додатковими рекомендаціями, що ґрунтуються на особистих потребах, до дієтолога.

Фізичні вправи

Вправи необхідні для схуднення, тому що це найшвидший спосіб спалити калорії. Дослідження Університету Піттсбурга каже, що вам потрібно займатися по 55 хвилин 5 днів на тиждень, щоб схуднути; однак ви хочете схуднути за 5 днів, тому вам потрібно буде тренуватися щодня протягом 5 днів. Вам потрібно займатися тими видами діяльності, які спалюють найбільше калорій. Вважається, що жінка вагою близько 60 кілограмів, яка бігає протягом години, спалить приблизно 550 калорій; та сама жінка спалить 680 калорій, енергійно катаючись на велосипеді протягом години.

З'їдати поживний сніданок

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Поживний сніданок зранку запустить метаболізм і допоможе спалити більше калорій протягом дня. Якщо ви хочете схуднути за 5 днів, вам потрібно снідати, тому що це найважливіший прийом їжі за день. Вживання яєчних білків — найкращий вибір для сніданку. Вони насичені білком, а білок дасть вам енергію, потрібну для тренувань. З'їдайте три яєчні білки щоранку.

Пити якнайбільше води

Пити воду. Питна вода прискорює обмін речовин і вимиває з організму токсини. Це утримає вас від зневоднення й дасть вам додатковий заряд енергії для завершення ваших тренувань. Ви повинні випити принаймні вісім вісім склянок води на день.

Уникайте вуглеводів у раціоні харчування

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Уникайте вуглеводів. Вуглеводи не використовуються організмом відразу, тому вони відкладаються як жир. Якщо ви хочете схуднути лише за 5 днів, важливо обмежити споживання вуглеводів. Чим менше вуглеводів ви їсте, тим менше жиру відкладається й тим більше жиру ви можете спалити.

Контролюйте калорії

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Зменшіть кількість калорій. Це найважливіший крок для схуднення за короткий проміжок часу. Один кілограм дорівнює приблизно 3500 калорій. Отже, якщо ви зменшуватимете кількість калорій на 700 кожен день, ви зможете скинути 2 кілограми за 5 днів, просто скоротивши споживання їжі.

З'їдайте фрукт перед їжею

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Перед їжею з'їжте фрукти. З'їжте банан або яблуко перед сніданком, обідом і вечерею. Це допоможе наповнити шлунок до того, як ви з'їсте основну частину їжі, так що ви з'їсте менше.

Працюйте з диханням

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Робіть глибокі, повільні вдихи протягом 10 хвилин щодня. Рахуйте до 10, повільно вдихаючи, потім видихаючи, повільно рахуючи до 10. Глибоке дихання допомагає вам схуднути через додатковий кисень від глибших вдихів. Чим більше кисню надходить у ваше тіло, тим більше жиру ви спалюєте внаслідок окислення. Національний інститут здоров'я США стверджує, що глибоке дихання протягом 10 хвилин на день знизить кров'яний тиск і допоможе схуднути.