Щоденник, колір тарілок, холодний душ та маска для сну: 6 простих кроків до схуднення

Вчені дали кілька найпростіших порад, які допоможуть схуднути, не катуючи себе тренуваннями.

Здорове харчування та відвідування тренажерного залу — очевидні кроки до схуднення. Проте вчені стверджують, що є кілька нехай і химерних, але все ж таки дієвих кроків, які можна зробити в спробі отримати бажану фігуру, пише Daily Mail.

Приймайте холодний душ

Одним зі способів боротьби із зайвою вагою може стати прохолодний душ. Вчені встановили, що за температури нижче від 16°C підвищується метаболізм. Це відбувається коштом бурого жиру — наш організм намагається знову зігріти тіло коштом зайвих калорій, що зберігаються в нашому тілі — зазвичай білому жирі.

Таке дослідження проведено ще 1996 року у Чехії. Тоді вчені встановили, що якщо тричі на тиждень занурювати людину у воду температурою 14°C, це значно прискорить метаболізм. Пізніше вчені з'ясували, що не обов'язково приймати "крижаний" душ цілу годину, можна обмежитися 5 хвилинами — це буде не менш ефективно.

Деякі дієтологи також зазначають, що така логіка спрацює і на вживанні води — пити варто прохолоднішу рідину, а не кімнатної температури. Тільки не перестарайтеся, щоб не підхопити ангіну.

Їжте за обіднім столом

Вчені сходяться на думці, що найкращим місцем для їди є обідній стіл. І бажано не оточувати себе гаджетами.

Тут все досить просто — якщо вас не відвертатимуть сторонні фактори, ви не відриватиметеся і зумієте розпізнати сигнали мозку про те, що ви вже ситі. На думку дієтологів, прийоми їжі повинні бути повільними та усвідомленими, щоб запобігти переїданню.

Нове дослідження показало, що люди, які відриваються під час обіду на гаджети, менш обізнані, скільки вони з'їли і в середньому споживають на 10% більше їжі.

Дієтологи також радять рахувати пережовування — оптимальним вважається 30 жувальних дій. Цього вистачить, щоб уповільнити процес та якісно подрібнити їжу.

Заведіть щоденник

На думку дієтологів, одним із найкращих способів позбутися шкідливих звичок у харчуванні — записувати все, що ви їсте щодня. Для цього рекомендують використовувати письмові щоденники або користуватися додатками, що відстежують кількість калорій у порції.

Вчені вважають, що навіть кілька днів використання таких трекерів їжі дозволять вам по-іншому подивитися на свій раціон — ви здивуєтеся, скільки зайвих калорій накопичується щодня.

Водночас вчені попереджають, що відстеження калорій може призвести до розладу харчової поведінки. Тому варто тверезо підходити до підрахунку калорій та використовувати його лише з метою мотивації.

Спіть з маскою

Вчені вважають, що саме здоровий сон — запорука здорового тіла. А тому нагадують, що людині необхідно спати не менш як 7-9 годин на добу.

Нагадаємо, що сон необхідний не лише для підтримки високого рівня енергії, але також допомагає контролювати гормони, які відповідають за почуття голоду та апетит.

Дослідження показують, що на якості сну також впливає освітлення у приміщенні — там має бути темно. Тому вчені рекомендують використовувати для сну спеціальну маску на очі. Це допоможе краще висипатись, а також виробити режим сну.

Дослідження вчених з Іллінойського університету показало, що ті, хто зазнають занадто великої кількості світла протягом ночі, більш ніж удвічі схильні до ризику ожиріння.

Змініть колір тарілок

На прийоми їжі та наше здоров'я також безпосередньо впливають розміри та кольори тарілок. Вчені з'ясували, що найкращими тарілками для тих, хто худне, є червоні — саме вони запобігають переїданню.

Дослідження співробітників Оксфордського університету показало, що червоний колір тарілки викликає в нашому мозку сигнал небезпеки або уникнення. Експерименти показали, що люди стали їсти набагато менше шкідливих продуктів, розміщених на червоних тарілках — вони стають менш привабливими.

Крім того, дієтологи радять вибирати тарілки з меншим діаметром — підсвідомо ми схильні заповнювати весь простір тарілки їжею. А тому, вибираючи менший діаметр тарілки, ми ніби обманюємо мозок — ніби у нас більше їжі, ніж насправді.

Відмовтеся від дієтичних напоїв

Багато тих, хто худне, даремно думають, що вибір дієтичної газованої води якось допоможе скинути зайву вагу. Вчені дійшли висновку, що підсолоджувачі в дієтичних напоях здатні змінити реакцію нашого організму на різні продукти.

Дослідники з Університету Південної Каліфорнії виявили, що альтернативні підсолоджувачі не активують необхідні клітини в кишечнику, тим самим не інформуючи мозок про споживання цукру та калорій. В результаті ми залишаємо наш організм із помилковою спрагою цукру.

На думку дієтологів, найкориснішим та найефективнішим замінником дієтичних напоїв є імбирний чай — він сповнений антиоксидантів і має протизапальні властивості, які дозволять довше відчувати почуття ситості. Крім того, імбирний чай має сечогінні властивості, а значить допоможе вивести з організму зайву вологу і прискорити метаболізм.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що потрібно робити, щоб швидко скинути зайву вагу.