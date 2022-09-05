Включая селфи астронома. Ученые показали ранее не опубликованные снимки Луны с "Аполлона" (фото)

Впервые за 50 лет эксперты восстановили эти фотографии, пиксель за пикселем, чтобы в самых мелких деталях показать наш спутник.

В американском Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне хранятся 35 000 оригинальных фотографий, сделанных во время исторических миссий NASA "Аполлон", пишет IFLS.

Впервые за 50 лет эксперты восстановили эти фотографии, пиксель за пикселем, чтобы показать эти знаковые изображения такими, какими мы их никогда раньше не видели.

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Поскольку мы находимся на пороге первой миссии NASA по возвращению на Луну с целью посадить на поверхность первую женщину и темнокожего человека, неудивительно, что эти изображения актуальны как никогда. Теперь, благодаря волшебству фотографа Энди Сондерса, мы можем снова исследовать Луну, причем в невероятных деталях.

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Сондерс — один из самых передовых в мире экспертов по цифровой реставрации NASA, использовал самые современные методы и навыки для создания самых качественных изображений, полученных "Аполлоном" из когда-либо созданных. Теперь мы можем совершить выход в открытый космос и прогуляться по Луне даже не выходя из дома.

[ + – ] Теперь мы можем совершить выход в открытый космос и прогуляться по Луне даже не выходя из дома

"Изображения Энди Сондерса настолько детальны и качественны, что это лучшее, что у нас пока есть. Они точно отражают то, что я помню из своего путешествия на Луну на "Аполлоне-16". Эти фотографии очень точно показывают, какой на самом деле была Луна, когда мы ее впервые посетили", — отметил астронавт и один из участников мисси "Аполлон-16" Чарльз Дьюк.

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На Луне остались не только флаги, но и самые разные предметы, от мячей для гольфа до семейных фотографий.

"Оставить фотографию семьи на поверхности спутника было эмоциональным моментом", — рассказал Дюк.

[ + – ] Семейная фотография, оставленная Чарльзом Дьюком

В декабре этого года будет 50 лет с тех пор, как люди в последний раз ходили по Луне, и сделали такие снимки. В следующем десятилетии мы можем ожидать не только новых захватывающих фотографий с поверхности Луны, но и, возможно, лунных отрытый.

Напомним, что ранее старт ракеты SLS в рамках миссии Artemis 1, которая должна была лететь к Луне, отменили. Как оказалось, вся проблема была в утечке водородного топлива, обнаруженной за 7 часов до старта.