Включаючи селфі астронома. Вчені показали раніше не опубліковані знімки Місяця з "Аполлона" (фото)

Уперше за 50 років експерти відновили ці фотографії, піксель за пікселем, щоб у найдрібніших деталях показати наш супутник.

В американському Космічному центрі імені Ліндона Джонсона в Г'юстоні зберігаються 35 000 оригінальних фотографій, зроблених під час історичних місій NASA "Аполлон", пише IFLS.

Уперше за 50 років експерти відновили ці фотографії, піксель за пікселем, щоб показати ці знакові зображення такими, якими ми ніколи раніше їх не бачили.

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Оскільки ми перебуваємо на порозі першої місії NASA з повернення на Місяць із метою посадити на поверхню першу жінку й темношкіру людину, не дивно, що ці зображення актуальні як ніколи. Тепер завдяки чарам фотографа Енді Сондерса ми можемо знову дослідити Місяць, причому в неймовірних деталях.

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Сондерс — один із найпередовіших у світі експертів із цифрової реставрації NASA, використовував найсучасніші методи та навички для створення найякісніших зображень, отриманих "Аполлоном" із будь-коли створених. Тепер ми можемо зробити вихід у відкритий космос і прогулятися Місяцем навіть не виходячи з дому.

[ + – ] Тепер ми можемо зробити вихід у відкритий космос і прогулятися Місяцем, навіть не виходячи з дому

"Зображення Енді Сондерса настільки детальні та якісні, що це найкраще, що в нас поки що є. Вони точно відображають те, що я пам'ятаю зі своєї подорожі на Місяць на "Аполлоні-16". Ці фотографії дуже точно показують, яким насправді був Місяць, коли ми його вперше відвідали", — зазначив астронавт і один із учасників місії "Аполлон-16" Чарльз Дюк.

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На Місяці залишилися не тільки прапори, а й різні предмети, від м'ячів для гольфу до сімейних фотографій.

"Залишити фотографію сім'ї на поверхні супутника було емоційним моментом", — розповів Дюк.

[ + – ] Сімейна фотографія, залишена Чарльзом Дюком

У грудні цього року буде 50 років із того часу, як люди востаннє ходили Місяцем, і зробили такі знімки. У наступному десятилітті ми можемо очікувати не тільки нових захопливих фотографій із поверхні Місяця, але і, можливо, місячних відкриттів.

Нагадаємо, що раніше старт ракети SLS у межах місії Artemis 1, яка мала летіти на Місяць, скасували. Як виявилося, вся проблема була у витоку водневого палива, виявленого за 7 годин до старту.