Археологи нашли самые старые керамические фигурки в Мексике (фото)

На протяжении более трех тысяч лет артефакты оставались нетронутыми под поверхностью леса, хотя ежедневно над осколками керамических сосудов и фигурок проходили сотни тысяч людей.

В ходе своего недавних археологических раскопок в Мексике ученые обнаружили древние разбитые керамические фрагменты, утварь, инструменты и загадочные фигурки, пишет Ancient Origins.

На протяжении более трех тысяч лет артефакты оставались нетронутыми под поверхностью леса, хотя ежедневно над осколками керамических сосудов и фигурок проходили сотни тысяч людей. Теперь выяснилось, что это место и его находки является одним из старейших в Долине Мехико.

Чапультепек в Мехико — один из самых старых городских лесов в Латинской Америке, с несколькими древними памятниками, относящимися к среднему доклассическому периоду (1200-600 гг. до н.э.). Лес управляется Национальным институтом антропологии и истории, который как раз и объявил о находке возрастом 3 000 лет.

[ + – ] Обнаруженная археологами утварь

Археологи обнаружили слой керамических осколков менее чем в метре под землей. Обнаруженная находка включает разбитые и намеренно обожженные глиняные сосуды и абстрактные человеческие фигурки.

Среди находок также были острые кремневые орудия, наконечники стрел, пряслице и пробойник из оленьих рогов. Все артефакты демонстрировали признаки сильного износа. Это означает, что они были функциональными, а не ритуальными инструментами.

Сотни разбитых тарелок собрали заново и выявил зооморфные и антропоморфные фигуры и лица. Одной из наиболее часто изображаемых форм были пухлоногие женщины с карликовыми ногами.

"Наше открытие свидетельствует о том, что Чапультепек был одним из первых населенных пунктов в Долине Мехико", — заключили эксперты.

Напомним, что ранее археологи совершили другое не менее интересное археологическое открытие. Так в Италии они обнаружили сокровищницу из вотивных подношений. Артефакты включают мраморный рельеф головы быка, бронзовый путто, 5 бронзовых вотивных подношений, бронзовый пояс и другие религиозные подношения.

А вот в Британии одна пара обнаружили под своим кухонным полом крупнейший клад $290 тыс. Количество редчайших монет составляет 264 штук, а датируются они 1610 годом, охватывая период Стюартов.