Археологи знайшли найстаріші керамічні фігурки в Мексиці (фото)

Протягом понад трьох тисяч років артефакти залишалися незайманими під поверхнею лісу, хоча щодня над уламками керамічних посудин та фігурок проходили сотні тисяч людей.

Під час своїх недавніх археологічних розкопок у Мексиці вчені виявили стародавні розбиті керамічні фрагменти, начиння, інструменти та загадкові фігурки, пише Ancient Origins.

Упродовж понад трьох тисяч років артефакти залишалися недоторканими під поверхнею лісу, хоча щодня над уламками керамічних судин та фігурок проходили сотні тисяч людей. Тепер з'ясувалося, що це місце та його знахідки є одним із найстаріших у Долині Мехіко.

Чапультепек в Мехіко — один із найстаріших міських лісів у Латинській Америці, з кількома стародавніми пам'ятками, що належать до середнього докласичного періоду (1200-600 р. до н.е.). Лісом керує Національний інститут антропології та історії, який якраз і оголосив про знахідку віком 3000 років.

[ + – ] Виявлене археологами начиння

Археологи виявили шар керамічних уламків менш ніж за метр під землею. Виявлена знахідка включає розбиті та навмисно обпалені глиняні посудини та абстрактні людські фігурки.

Серед знахідок також були гострі крем'яні знаряддя, наконечники стріл, пряслице і пробійник з оленячих рогів. Усі артефакти показували ознаки сильного зносу. Це означає, що вони були функціональними, а не ритуальними інструментами.

Сотні розбитих тарілок зібрали заново і виявив зооморфні та антропоморфні фігури та обличчя. Однією з найпоширеніших форм були пухконогі жінки з карликовими ногами.

"Наше відкриття свідчить про те, що Чапультепек був одним із перших населених пунктів у Долині Мехіко", — підсумували експерти.

Нагадаємо, що раніше археологи здійснили інше не менш цікаве археологічне відкриття. Так в Італії вони виявили скарбницю з вотивних підношень. Артефакти включають мармуровий рельєф голови бика, бронзовий путто, 5 бронзових вотивних дарів, бронзовий пояс та інші релігійні дари.

А ось у Британії одна пара виявила під своєю кухонною підлогою найбільший скарб вартістю $290 тис. Кількість рідкісних монет становить 264 штук, а вони датуються 1610 роком, охоплюючи період Стюартів.