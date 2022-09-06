Самая сильная засуха за последние 500 лет: ученые показали, как увядала Европа (видео)

Европейский спутник Sentinel 2 заснял, как обширные регионы превращались из зеленых в засушливо коричневые из-за отсутствия влаги.

У нас появился уникальный шанс воочию посмотреть на самую сильную засуху в Европе за последние 500 лет, пишет Space.

Это стало возможным благодаря программе Европейского Союза Copernicus, которая управляет рядом спутников наблюдения за Землей Copernicus. Европейский спутник Sentinel 2 сделал ряд фотографий континента в период с 1 июля по 31 августа, позже ученые объединили их в устрашающее видео.

Последовательность изображений показывает, как увядает Европа в период полного отсутствия дождей. Ученые считают, что два последних месяца лета 2022 года являются наиболее жаркими и засушливыми на континенте за последние пять сотен лет.

На видео можно наблюдать, как отдельные регионы континента из зеленых становятся засушливо коричневыми. Снимки, сделанные европейским спутником Sentinel 2, свидетельствуют о том, что наиболее значительный ущерб был нанесен районам на юге и востоке Великобритании, севере Франции, а также масштабных территориях Польши, Германии и Восточной Европы.

В подкрепление данных, полученных со спутника, свои наблюдения опубликовала и Глобальная обсерватория засухи. Полученные данные свидетельствуют о том, что в августе почти половина континента оказалась в условиях опасности из-за недостатка влаги в почве и негативного воздействия на растительность Европы.

Ученые отмечают, что эта летняя засуха была настолько сильной, что уровень воды в крупных реках, таких как Рейн, Дунай и По, рекордно опустился — властям пришлось закрыть транспортные пути через них. Кроме того, исследователи отмечают, что нынешняя жаркая и засушливая погода также увеличила риск лесных пожаров на континенте.

Отметим, что нынешнее лето в Европе считается самым жарким на континенте с 1540 года.

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