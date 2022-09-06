Найсильніша посуха за останні 500 років: вчені показали, як в'янула Європа (відео)

Європейський супутник Sentinel 2 зняв, як великі регіони перетворювалися із зелених на посушливо коричневі через відсутність вологи.

У нас з'явився унікальний шанс на власні очі подивитися на найсильнішу посуху в Європі за останні 500 років, пише Space.

Це стало можливим завдяки програмі Європейського Союзу Copernicus, яка керує низкою супутників спостереження за Землею Copernicus. Європейський супутник Sentinel 2 зробив низку фотографій континенту в період з 1 липня по 31 серпня, пізніше вчені об'єднали їх у жахливе відео.

Послідовність зображень показує, як Європа в'яне в період повної відсутності дощів. Вчені вважають, що два останні місяці літа 2022 року є найспекотнішими та найпосушливішими на континенті за останні п'ять сотень років.

На відео можна спостерігати, як деякі регіони континенту із зелених стають посушливо коричневими. Знімки, зроблені європейським супутником Sentinel 2, свідчать про те, що найбільша шкода завдана районам на півдні та сході Великобританії, півночі Франції, а також масштабних територіях Польщі, Німеччини та Східної Європи.

На підкріплення даних, отриманих із супутника, свої спостереження опублікувала і Глобальна обсерваторія посухи. Отримані дані свідчать про те, що в серпні майже половина континенту опинилася в умовах небезпеки через нестачу вологи в ґрунті та негативний вплив на рослинність Європи.

Вчені зазначають, що ця літня посуха була настільки сильною, що рівень води у великих річках, таких як Рейн, Дунай та По, рекордно опустився — владі довелося закрити через них транспортні шляхи. Крім того, дослідники зазначають, що нинішня спекотна та посушлива погода також збільшила ризик лісових пожеж на континенті.

Зазначимо, що цього літа в Європі вважається найспекотнішим на континенті з 1540 року.

Раніше Фокус писав про 13 дивовижних знахідок, які оголила посуха — сліди динозаврів, затоплені кораблі та села-примари, а також голодне каміння.