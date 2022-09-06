Перерыва на обед недостаточно: ученые рассказали, сколько должно быть пауз в рабочем дне

Новое исследование показало, что нам необходимо больше коротких перерывов в работе, чтобы выполнять свои задачи эффективнее.

Более 30 лет ученые проводили различные исследования о том, как перерывы в работе влияют на нашу работоспособность. Новое исследование румынских ученых говорит о том, что нам нужно больше микро перерывов, чтобы выполнять свою роботу качественно, пишет Inverse.

В своем труде исследователи сосредоточились на анализе более двух десятков различных исследований влияния перерывов на работоспособность человека. В общей сложности в экспериментах приняли участие более 2,3 тысяч человек. Все эти тесты изучали различные связи между эффективностью работы и необходимостью перерывов.

Проанализировав более 30 лет научной работы своих коллег румынские ученые пришли к выводу, что получасового отдыха на обед недостаточно для эффективной работы. Чтобы качественно выполнять свои функции человеку потребуются дополнительные короткие перерывы, которые без преувеличения чудодейственны.

По словам ученых из Западного университета Тимишоары в Румынии, эти непродолжительные перерывы от 8 секунд до 10 минут способны значительно восстановить наш мозг, а также освежить мотивационные и когнитивные механизмы.

В ходе исследований ученые обнаружили, что при продолжительной умственной активности глутамат накапливается вне клеток мозга, а именно он необходим ему для передачи соответствующих импульсов в нервные клетки. Выходит, что при продолжительной умственной активности мы впустую тратим столь необходимую нашему мозгу аминокислоту.

И хотя ученые не пытались вывести идеальную формулу количества и продолжительности дополнительных перерывов, им удалось установить, что наиболее эффективными являются кофе-брейки длительностью около 5-10 минут. При этом исследователи считают, что выбор формулы перерывов достаточно индивидуален — например, кому-то может подойти такой ритм: 25 минут работы, затем 5 минут перерыва и повторение подобных циклов.

Ученые из Румынии надеются, что полученные ими результаты исследования смогут немного исправить "репутацию" частых перерывов в работе, ведь, как оказалось, они действительно работают.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что умственная работа может быть не менее утомительной, чем физическая — это есть научное объяснение.