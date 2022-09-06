Перерви на обід недостатньо: вчені розповіли, скільки має бути пауз у робочому дні

Нове дослідження показало, що нам необхідно більше коротких перерв у роботі, щоб виконувати свої завдання ефективніше.

Понад 30 років вчені проводили різні дослідження про те, як перерви у роботі впливають на нашу працездатність. Нове дослідження румунських учених говорить про те, що нам потрібно більше мікроперерв, щоб виконувати свою роботу якісно, пише Inverse.

У своїй праці дослідники зосередилися на аналізі понад двох десятків різних досліджень впливу перерв на працездатність людини. Загалом в експериментах взяли участь понад 2,3 тисячі осіб. Всі ці тести вивчали різні зв'язки між ефективністю роботи та необхідністю перерв.

Проаналізувавши понад 30 років наукової роботи своїх колег румунські вчені дійшли висновку, що півгодинного відпочинку на обід недостатньо для ефективної роботи. Щоб якісно виконувати свої функції людині потрібні додаткові короткі перерви, які без перебільшення чудодійні.

За словами вчених із Західного університету Тімішоари в Румунії, ці нетривалі перерви від 8 секунд до 10 хвилин здатні значно відновити наш мозок, а також освіжити мотиваційні та когнітивні механізми.

Під час досліджень вчені виявили, що під час тривалої розумової активності глутамат накопичується поза клітинами мозку, а саме він необхідний йому для передачі відповідних імпульсів у нервові клітини. Виходить, що під час тривалої розумової активності ми даремно витрачаємо таку необхідну для нашого мозку амінокислоту.

І хоча вчені не намагалися вивести ідеальну формулу кількості та тривалості додаткових перерв, їм вдалося встановити, що найефективнішими є кава-брейки тривалістю близько 5-10 хвилин. Водночас дослідники вважають, що вибір формули перерв досить індивідуальний — наприклад, комусь може підійти такий ритм: 25 хвилин роботи, потім 5 хвилин перерви та повторення таких циклів.

Вчені з Румунії сподіваються, що отримані результати дослідження зможуть трохи виправити "репутацію" частих перерв у роботі, адже, як виявилося, вони дійсно працюють.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що розумова робота може бути не менш стомлюючою, ніж фізична — це наукове пояснення.