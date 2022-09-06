Гигантская звезда Бетельгейзе 2000 лет назад выглядела по-другому: что выяснили ученые
Красный сверхгигант имел совсем другой цвет еще мгновение назад по космическим меркам.
Ученые выяснили, что гигантская звезда 2 тысячи лет назад была не красного цвета, а также им удалось установить, сколько лет этой звезде и когда она превратится в сверхновую. Еще ученые предположили, что останется после нее, пишет ScienceAlert.
Бетельгейзе – это красный сверхгигант, который находится на расстоянии примерно 700 световых лет от нас и является одной из самых ярких и самых больших известных звезд. Ученым известно, что скоро эта звезда взорвется сверхновой и новое исследование дало возможность предсказать, когда произойдет это событие.
Как следует из названия Бетельгейзе имеет красный цвет, но эта звезда не всегда была такой. Известно, что "в молодости" она была голубым гигантом и со временем ее цвет начал меняться. Ученые из Йенского университета им. Фридриха Шиллера в Германии выяснили, что еще 2000 лет назад Бетельгейзе была желтой, а затем стала красного цвета за очень короткий, даже для непродолжительной жизни этой звезды, период.
"Мы обратились к древним текстам, наблюдениям древних ученых и выяснили, что в 1 веке до нашей эры один из китайских астрономов описал Бетельгейзе как желтую звезду. В тоже время другие известные звезды имели тот же цвет и сейчас. А уже в 1 веке нашей эры один из древнеримских авторов описал Бетельгейзе, как звезду, которая имеет желто-оранжевый цвет", — говорит Ральф Нойхойзер из Йенского университета им. Фридриха Шиллера.
Далее ученые обратились к научным работам 16 века и обнаружили записи о том, что Бетельгейзе имеет уже красноватый оттенок, но сейчас она выглядит как настоящий красно-огненный шар.
Этот красный сверхгигант находится на последней стадии своей жизни и скоро произойдет взрыв сверхновой. Предыдущие исследования не показали, когда именно случится это событие, но немецкие ученые используя наблюдения и моделирования получили ответ на этот вопрос. Им даже удалось рассчитать возраст Бетельгейзе.
"Наши теоретические расчеты, на основании в том числе изменения цвета звезды за очень короткое время, показывают, что сейчас Бетельгейзе имеет размер, который превышает размер Солнца в 14 раз, и этой звезде 14 млн лет, да подобные звезды не живут очень долго. И примерно через 1,5 млн лет она взорвется сверхновой и ее ядро скорее всего превратиться в нейтронную звезду", — говорит Нойхойзер.
Три года назад Бетельгейзе привлекла особое внимание астрономов, так как они заметили резкое изменение яркости звезды. Было выдвинуто очень много теорий, которые объяснили произошедшее с красным сверхгигантом. Но, как уже писал Фокус, недавно ученые провели исследование и разгадали эту загадку.