Гигантская звезда Бетельгейзе 2000 лет назад выглядела по-другому: что выяснили ученые

Красный сверхгигант имел совсем другой цвет еще мгновение назад по космическим меркам.

Ученые выяснили, что гигантская звезда 2 тысячи лет назад была не красного цвета, а также им удалось установить, сколько лет этой звезде и когда она превратится в сверхновую. Еще ученые предположили, что останется после нее, пишет ScienceAlert.

Бетельгейзе – это красный сверхгигант, который находится на расстоянии примерно 700 световых лет от нас и является одной из самых ярких и самых больших известных звезд. Ученым известно, что скоро эта звезда взорвется сверхновой и новое исследование дало возможность предсказать, когда произойдет это событие.

[ + – ] Изображение Бетельгейзе, полученное радиотелескопом ALMA Фото: ESO

Как следует из названия Бетельгейзе имеет красный цвет, но эта звезда не всегда была такой. Известно, что "в молодости" она была голубым гигантом и со временем ее цвет начал меняться. Ученые из Йенского университета им. Фридриха Шиллера в Германии выяснили, что еще 2000 лет назад Бетельгейзе была желтой, а затем стала красного цвета за очень короткий, даже для непродолжительной жизни этой звезды, период.

[ + – ] Бетельгейзе – это красный сверхгигант, который находится на расстоянии примерно 700 световых лет от нас и является одной из самых ярких и самых больших известных звезд. Иллюстрация Фото: Universe Today

"Мы обратились к древним текстам, наблюдениям древних ученых и выяснили, что в 1 веке до нашей эры один из китайских астрономов описал Бетельгейзе как желтую звезду. В тоже время другие известные звезды имели тот же цвет и сейчас. А уже в 1 веке нашей эры один из древнеримских авторов описал Бетельгейзе, как звезду, которая имеет желто-оранжевый цвет", — говорит Ральф Нойхойзер из Йенского университета им. Фридриха Шиллера.

[ + – ] Такой увидел Бетельгейзе космический телескоп Хаббл Фото: NASA

Далее ученые обратились к научным работам 16 века и обнаружили записи о том, что Бетельгейзе имеет уже красноватый оттенок, но сейчас она выглядит как настоящий красно-огненный шар.

Этот красный сверхгигант находится на последней стадии своей жизни и скоро произойдет взрыв сверхновой. Предыдущие исследования не показали, когда именно случится это событие, но немецкие ученые используя наблюдения и моделирования получили ответ на этот вопрос. Им даже удалось рассчитать возраст Бетельгейзе.

"Наши теоретические расчеты, на основании в том числе изменения цвета звезды за очень короткое время, показывают, что сейчас Бетельгейзе имеет размер, который превышает размер Солнца в 14 раз, и этой звезде 14 млн лет, да подобные звезды не живут очень долго. И примерно через 1,5 млн лет она взорвется сверхновой и ее ядро скорее всего превратиться в нейтронную звезду", — говорит Нойхойзер.

Три года назад Бетельгейзе привлекла особое внимание астрономов, так как они заметили резкое изменение яркости звезды. Было выдвинуто очень много теорий, которые объяснили произошедшее с красным сверхгигантом. Но, как уже писал Фокус, недавно ученые провели исследование и разгадали эту загадку.