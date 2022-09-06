Гігантська зірка Бетельгейзе 2000 років тому виглядала інакше: що з'ясували вчені

Червоний надгігант мав зовсім інший колір ще мить тому за космічними мірками.

Вчені з'ясували, що гігантська зірка 2 тисячі років тому була не червоного кольору. Також їм вдалося встановити, скільки років цій зірці і коли вона перетвориться на наднову. Ще вчені припустили, що залишиться після неї, пише ScienceAlert.

Бетельгейзе — це червоний надгігант, який знаходиться на відстані приблизно 700 світлових років від нас і є однією з найяскравіших і найбільших відомих зірок. Вченим відомо, що скоро ця зірка вибухне надновою і нове дослідження дало змогу передбачити, коли станеться ця подія.

[ + – ] Зображення Бетельгейзе, отримане радіотелескопом ALMA Фото: ESO

Як випливає з назви, Бетельгейзе має червоний колір, але ця зірка не завжди була такою. Відомо, що "у молодості" вона була блакитним гігантом і згодом її колір почав змінюватися. Вчені із Єнського університету ім. Фрідріха Шиллера в Німеччині з'ясували, що ще 2000 років тому Бетельгейзе була жовтою, а потім стала червоною за дуже короткий навіть для нетривалого життя цієї зірки період.

[ + – ] Бетельгейзе — це червоний надгігант, який знаходиться на відстані приблизно 700 світлових років від нас і є однією з найяскравіших і найбільших відомих зірок. Ілюстрація Фото: Universe Today

"Ми звернулися до стародавніх текстів, спостережень стародавніх вчених і з'ясували, що в 1 столітті до нашої ери один з китайських астрономів описав Бетельгейзе як жовту зірку. Водночас інші відомі зірки мали той самий колір і зараз. А вже в 1 столітті нашої ери один із давньоримських авторів описав Бетельгейзе, як зірку, яка має жовто-жовтогарячий колір", — каже Ральф Нойхойзер із Єнського університету ім. Фрідріха Шиллера.

[ + – ] Такою побачив Бетельгейзе космічний телескоп Габбл Фото: NASA

Далі вчені звернулися до наукових праць 16 століття і виявили записи про те, що Бетельгейзе має вже червонуватий відтінок, але зараз вона виглядає як справжня червоно-вогняна куля.

Цей червоний надгігант знаходиться на останній стадії свого життя і незабаром відбудеться вибух наднової. Попередні дослідження не показали, коли саме станеться ця подія, але німецькі вчені, використовуючи спостереження та моделювання, отримали відповідь на це питання. Їм вдалося розрахувати вік Бетельгейзе.

"Наші теоретичні розрахунки, на основі зокрема зміни кольору зірки за дуже короткий час, показують, що зараз Бетельгейзе має розмір, який перевищує розмір Сонця в 14 разів, і цій зірці 14 млн років, та подібні зірки не живуть дуже довго. Приблизно через 1,5 млн років вона вибухне надновою і її ядро швидше за все перетвориться на нейтронну зірку", — каже Нойхойзер.

Три роки тому Бетельгейзе привернула особливу увагу астрономів, оскільки вони помітили різку зміну яскравості зірки. Було висунуто дуже багато теорій, які пояснили подію з червоним надгігантом. Але, як писав Фокус, нещодавно вчені провели дослідження і розгадали цю загадку.