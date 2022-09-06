В Китае обнаружили гигантскую бронзовую статую в виде мифического зверя (фото)

Статуя находилась рядом с фигурой высокого худощавого мужчины, стоящим прямо на рогах зверя. Другая особенность, уникальная для этого артефакта включает священное дерево, выгравированное на его груди.

В одном из самых богатых и величественных археологических памятников Китая была найдена очень большая статуя мифического зверя, отлитая из бронзы, пишет Good News Network.

На месте в Саньсиндуй были найдены сотни бронзовых статуй, которые некоторые археологи даже назвали более впечатляющие, чем Терракотовая Армия, однако последняя находка имеет свои особенности.

Форма бронзового зверя весом 150 кг характерна для многих меньших фигурок Саньсиндуя, однако эта самая большая из всех найденных.

"Со времени первых раскопок в Саньсиндуй в 1986 году обнаруженные мифические звери были меньше по размеру, всего около 20-30 см в длину. Однако новый артефакт сильно отличается в этом плане", — отметил археолог Чжао Хао.

Саньсиндуй был открыт в 1927 году и с тех пор превратился в одно из самых известных мест раскопок в Китае. Расположенный вокруг древнего города, защищенного более чем 5 км стен на берегу реки Янцзы, он был основан между 2000 и 1600 годами до н.э., что делает его современником Среднего царства Египта.

[ + – ] Находка находилась рядом с фигурой высокого худощавого мужчины, стоящим прямо на рогах зверя

Первый крупный прорыв произошел в 1986 году, когда археологи нашли первую жертвенную яму, содержащую 800 самых разных объектов, среди которых выделяется серия бронзовых статуй невероятного мастерства, включая самую большую и самую древнюю бронзовую фигуру взрослого человека в натуральную величину.

После обнаружения первых двух ям, с 2019 года было найдено несколько других, в которых находилось множество более утонченных артефактов из золота, нефрита, слоновой кости и бронзы.

Что касается нового мифического зверя, его нашли в жертвенной яме №8. Помимо того, что он был самым большим, он также находился рядом с фигурой высокого худощавого мужчины, стоящим прямо на рогах зверя. Еще одна особенность, уникальная для этого артефакта — священное дерево, выгравированное на его груди.

"Выгравированное дерево можно рассматривать как поклонение народа Саньсиндуй священному дереву или восприятие священного дерева как своего рода божественного присутствия", — заключил Чжао.

Напомним, что ранее в Саньсиндуй обнаружил 13 000 реликвий царства Шу. Находки включают в себя тысячи культурных реликвий, сделанных из различных материалов, таких как бронза, золото и нефрит. А использовались они в жертвенных обрядах.