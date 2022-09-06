У Китаї виявили гігантську бронзову статую у вигляді міфічного звіра (фото)

Статуя була поряд із фігурою високого худорлявого чоловіка, що стоїть просто на рогах звіра. Інша особливість, унікальна для цього артефакту, включає священне дерево, вигравіюване на його грудях.

В одному з найбагатших і найвеличніших археологічних пам'яток Китаю знайшли дуже велику статую міфічного звіра, відлиту з бронзи, пише Good News Network.

На місці в Саньсіндуї знайшли сотні бронзових статуй, які деякі археологи навіть назвали вражаючішими, ніж Теракотова Армія, проте остання знахідка має свої особливості.

Форма бронзового звіра вагою 150 кг характерна для багатьох менших фігурок Саньсіндуя, проте ця найбільша зі всіх знайдених.

"Із часу перших розкопок у Саньсіндуї в 1986 році виявлені міфічні звірі були меншими за розміром, всього близько 20-30 см у довжину. Однак новий артефакт сильно відрізняється в цьому плані", — зазначив археолог Чжао Хао.

Саньсіндуй був відкритий у 1927 році та з того часу перетворився на одне з найвідоміших місць розкопок у Китаї. Розташований навколо стародавнього міста, захищеного більш ніж 5 км стін на березі річки Янцзи, він був заснований між 2000 і 1600 роками до н.е., що робить його сучасником Середнього царства Єгипту.

[ + – ] Знахідка була поряд із фігурою високого худорлявого чоловіка, що стоїть просто на рогах звіра

Перший великий прорив стався в 1986 році, коли археологи знайшли першу жертовну яму, що містила 800 різних об'єктів, серед яких виділяється серія бронзових статуй неймовірної майстерності, включаючи найбільшу та найдавнішу бронзову фігуру дорослої людини в натуральну величину.

Після виявлення перших двох ям із 2019 року знайшли кілька інших, у яких було безліч витонченіших артефактів із золота, нефриту, слонової кістки та бронзи.

Щодо нового міфічного звіра, його знайшли в жертовній ямі №8. Крім того, що він був найбільшим, він також був поряд із фігурою високого худорлявого чоловіка, що стоїть просто на рогах звіра. Ще одна особливість, унікальна для цього артефакту, — священне дерево, вигравіюване на його грудях.

"Вигравіюване дерево можна розглядати як поклоніння народу Саньсіндуй священному дереву або сприйняття священного дерева як свого роду божественної присутності", — сказав Чжао.

Нагадаємо, що раніше в Саньсіндуї виявили 13 000 реліквій царства Шу. Знахідки включають тисячі культурних реліквій, зроблених із різних матеріалів, таких як бронза, золото й нефрит. А використовувалися вони в жертовних обрядах.