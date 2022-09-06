В Турции нашли древнюю гробницу птичьего жреца (фото)

В самой могиле оракула было несколько артефактов, включая небольшой круглый сосуд, используемый для хранения святой воды и ритуальных масел, флакон духов, тарелка, свеча и скребковый инструмент.

В ходе своих недавних археологических раскопок в древнем турецком городе Пергам было обнаружено несколько интересных артефактов. Последней в этой серии находок является гробница птичьего оракула — жреца Маркоса, который использовал поведение птиц, их полет и песни, чтобы предсказывать будущее, пишет Ancient Origins.

Практики птичьего оракула были обычным явлением в эллинистическом Пергаме, которого в 2014 году добавили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также стоит отметить, что Пергам упоминается в Новом Завете в Откровениях как одно из мест расположения семи церквей Апокалипсиса и как место "престола сатаны".

В самой могиле жреца было несколько артефактов, включая редкую, совершенно неповрежденную ампулу, представляющую собой небольшой круглый сосуд, используемый для хранения святой воды и ритуальных масел. Археологи все еще пытаются точно датировать гробницу и ее содержимое.

Подобное некрополю место захоронения оракула исследователи обнаружили в пергамском храме исцеления Асклепион, посвященное Асклепию, первому полубогу-врачу и сыну Аполлона.

[ + – ] Надпись на андезитовом блоке, обнаруженном в некрополе, указывала на то, что гробница принадлежала некому Маркосу

Надпись на андезитовом блоке, обнаруженном в некрополе, указывала на то, что гробница принадлежала некому Маркосу. А благодаря специалистам по эпиграфике, которые изучили надписи в гробнице, археологи узнали, что Маркос был птичьим жрецом-оракулом, жившим во II веке.

Роль оракула — птичьего жреца Пергама заключалась в том, чтобы предсказывать будущее посредством гадания по схемам полета, песням и поведению птиц, выступая в качестве проводника воли и желания мифологических богов. Таким образом, Маркос действовал как оракул, который мог предсказывать будущее, что делало его очень важной личностью в древнем мире эллинистического Пергама.

Также в захоронении птичьего оракула находилось несколько редких артефактов, в том числе флакон духов, тарелка, свеча и скребковый инструмент, называемый стригилем, который использовался для очистки человеческого тела от пота и грязи.

Напомним, что ранее ученые совершили другое не менее интересное открытие. Так в Китае на известном археологическом памятнике Саньсиндуй они обнаружили бронзовую статую в виде мифического зверя. Что выделяло эту статую среди других, так это невероятно большие габариты.