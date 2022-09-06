У Туреччині знайшли давню гробницю пташиного жреця (фото)

У самій могилі оракула було кілька артефактів, включаючи невелику круглу посудину, що використовується для зберігання святої води та ритуальних олій, флакон духів, тарілка, свічка та скребковий інструмент.

Під час своїх недавніх археологічних розкопок у стародавньому турецькому місті Пергам було виявлено кілька цікавих артефактів. Останньою в цій серії знахідок є гробниця пташиного оракула — жреця Маркоса, який використовував поведінку птахів, їхній політ та пісні, щоб передбачати майбутнє, пише Ancient Origins.

Практики пташиного оракула були звичайним явищем в елліністичному Пергамі, якого 2014 року додали до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Також варто зазначити, що Пергам згадується в Новому Завіті в Одкровеннях як одне з місць розташування семи церков Апокаліпсису і як місце престолу сатани.

У самій могилі жреця було кілька артефактів, включаючи рідкісну, абсолютно непошкоджену ампулу, що є невеликою круглою посудиною, що використовується для зберігання святої води і ритуальних масел. Археологи все ще намагаються точно датувати гробницю та її вміст.

Подібне некрополю місце поховання оракула дослідники виявили в пергамському храмі зцілення Асклепіон, присвячене Асклепію, першому напівбогу-лікарю та сину Аполлона.

[ + – ] Напис на андезитовому блоці, виявленому в некрополі, вказував на те, що гробниця належала нікому Маркосу.

Напис на андезитовому блоці, виявленому в некрополі, вказував на те, що гробниця належала нікому Маркосу. А завдяки фахівцям з епіграфіки, які вивчили написи у гробниці, археологи дізналися, що Маркос був пташиним жрецем-оракулом, який жив у ІІ столітті.

Роль оракула — пташиного жреця Пергама полягала в тому, щоб передбачати майбутнє за допомогою ворожіння за схемами польоту, піснями та поведінкою птахів, виступаючи як провідник волі та бажання міфологічних богів. Таким чином, Маркос діяв як оракул, який міг пророкувати майбутнє, що робило його дуже важливою особистістю у стародавньому світі елліністичного Пергаму.

Також у похованні пташиного оракула знаходилося кілька рідкісних артефактів, зокрема флакон парфумів, тарілка, свічка та скребковий інструмент, званий стригілем, який використовувався для очищення людського тіла від поту та бруду.

Нагадаємо, що раніше вчені зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, у Китаї на відомому археологічному пам'ятнику Саньсіндуй вони виявили бронзову статую у вигляді міфічного звіра. Що виділяло цю статую серед інших, то це неймовірно великі габарити.