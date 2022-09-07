Раскрыта тайна возникновения многоклеточной жизни: помогли крохотные окаменелости

Ученые обнаружили новые древние крохотные окаменелости, похожие на водоросли, которые помогут понять, как и когда эволюционировали сложные клетки.

Исследователи обнаружили новые окаменелости вдоль берегов озера Верхнее, неподалеку от Онтарио, которые помогут разгадать тайну эволюции прокариот (одноклеточных) в эукариот (многоклеточных), пишет Forbes.

Крохотные окаменелости, найденные группой исследователей из Университета Тохоку и Токийского университета, называются микрофоссилиями. Они чем-то напоминают знакомые нам водоросли и являются древними предками многоклеточной жизни, какой она нам известна.

Ранее самым древним свидетельством существования эукариот были микрофоссилии, найденные на севере Австралии, возрастом около 1,5 миллиарда лет. Новые крохотные окаменелости доказывают, что многоклеточная жизнь существовала еще раньше — их возраст около 1,9 миллиарда лет.

Геологи подробнее изучили, найденные окаменелости и выделили сразу 5 групп микрофоссиий:

колониальные;

эллипсоидальные;

внутриклеточные включения (ICI);

шиповидные;

хвостовые.

Исследователи изучили все виды и пришли к выводу, что хотя размеры клеток и соответствуют прокариотическим, на самом деле они уже развили ряд функций эукариот. В ходе анализа геологам удалось узнать, что ICI были наполнены питательными веществами, а шиповидные и хвостовые микроорганизмы обладали особенностями, необходимыми для подвижности и переноса питательных веществ между клетками. Все эти характеристики больше присущи для эукариот.

Ученые считают, что одноклеточные начали изменять свои функции и готовиться к эволюции еще до появления многоклеточных. Этому предшествовали столкновения массивов суши и горообразование — все это ускорило выветривание от континента к океану, обнажив тем самым запасы питательных веществ и повысив температуру воды в океане. Исследователи считают, что их открытие поможет в дальнейшем установить точную дату и обстоятельства эволюции прокариот в эукариоты.

Напомним, ранее Фокус писал, что эволюция на Земле ускорилась в четыре раза — ученые рассказали, чем вызван такой всплеск.