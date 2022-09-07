Розкрито таємницю виникнення багатоклітинного життя: допомогли крихітні скам'янілості

Вчені виявили нові стародавні крихітні скам'янілості, схожі на водорості, які допоможуть зрозуміти, як і коли еволюціонували складні клітини.

Дослідники виявили нові скам'янілості вздовж берегів озера Верхнє, неподалік Онтаріо, які допоможуть розгадати таємницю еволюції прокаріотів (одноклітинних) в еукаріотів (багатоклітинних), пише Forbes.

Крихітні скам'янілості, знайдені групою дослідників з Університету Тохоку та Токійського університету, називаються мікрофосиліями. Вони чимось нагадують знайомі нам водорості і є стародавніми предками багатоклітинного життя, яке ми знаємо.

Раніше найдавнішим свідченням існування еукаріотів були мікрофосилії, знайдені на півночі Австралії, віком близько 1,5 мільярда років. Нові крихітні скам'янілості доводять, що багатоклітинне життя існувало ще раніше — їх вік близько 1,9 мільярда років.

Геологи докладніше вивчили, знайдені скам'янілості і виділили відразу 5 груп мікрофосилій:

колоніальні;

еліпсоїдальні;

внутрішньоклітинні включення (ICI);

шипоподібні;

хвостові.

Дослідники вивчили всі види і дійшли висновку, що хоча розміри клітин і відповідають прокаріотам, насправді вони вже розвинули низку функцій еукаріотів. Під час аналізу геологам вдалося дізнатися, що ICI були наповнені поживними речовинами, а шиповидні і хвостові мікроорганізми мали особливості, необхідні для рухливості та перенесення поживних речовин між клітинами. Всі ці властивості більше притаманні для еукаріотів.

Вчені вважають, що одноклітинні почали змінювати свої функції та готуватися до еволюції ще до появи багатоклітинних. Цьому передували зіткнення масивів суші та гороутворення — усе це прискорило вивітрювання від континенту до океану, оголивши цим запаси поживних речовин, і підвищивши температуру води у океані. Дослідники вважають, що їх відкриття допоможе надалі встановити точну дату та обставини еволюції прокаріотів у еукаріотах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що еволюція на Землі прискорилася вчетверо — вчені розповіли, чим викликаний такий сплеск.