Кровожадные Элвисы. На глубине 4000 м сверкающие черви устраивают свой "бойцовский клуб" (видео)

Необычные чешуйчатые черви привлекли внимание ученых своим окрасом — они сверкают на дне океана, будто сотни огоньков.

На глубине около четырех тысяч метров в восточной части Тихого океана обнаружили гидротермальные источники, усеянные будто сотнями разноцветных камушков — на самом деле это сотни радужных чешуйчатых червей, пишет The Guardian.

Первые виды голодных червей (Peinaleopolynoe, в переводе "голодный") были обнаружены еще в 2020 году. Впервые ученые заметили представителей этого вида, когда в виде наживки оставили на дне океана множество еды. Впоследствии они увидели большое скопление червей на оставленной ими пище — за это червей и прозвали "голодными". Одного из них даже назвали в честь короля рок-н-ролла — "червями Элвиса". Их розовые чешуйки напомнили ученым пайетки на костюмах Элвиса Пресли.

В новом исследовании ученых из Океанического института Скриппса в Сан-Диего показали, что на самом деле цвет голодных червей не зависит от вида, а скорее от возраста особей. Ранее ученые считали, что розовые блестящие, белые, синие, красные и черные черви — представители разных видов, оказалось, что черви меняют цвет чешуек в процессе взросления. Так у самых маленьких червей будет белый, почти прозрачный панцирь, самым прочным считается синий — он присущ самым взрослым особым, а перед черным идет розовый.

Океанологи проанализировали места обитания голодных червей и пришли к выводу, что чаще всего они встречаются на тушах мертвых китов, вулканических горах, гидротермальных источниках. Все эти места примечательны большим скоплением метана. Ученые считают, что разноцветные голодные черви вероятнее всего являются бактериофагами и питаются химическими бактериями.

Кстати, ученые обнаружили еще одну любопытную особенность голодных червей. Когда океанологи впервые попытались поднять глубоководных червей на поверхность, они заметили, что у тех повреждена чешуя. Исследователи посчитали, что ее испортил глубоководный робот, поднимающий червей, но это оказалось не так. Позже ученые выяснили, что глубоководные разноцветные черви совершают некий боевой ритуал. Они подпрыгивают на месте, выворачивают морду и откусывают друг от друга куски. Пока океанологам так и не удалось разгадать, что толкает их на столь воинственные действия.

Ранее Фокус писал, что на берег в Скарборо выбросился гигантский кальмар с огромным клювом и 30-сантиметровым глазом.