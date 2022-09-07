Кровожерливі Елвіси. На глибині 4000 м блискучі черв'яки влаштовують свій "бійцівський клуб" (відео)

Незвичайні лускаті черв'яки привернули увагу вчених своїм забарвленням — вони сяють на дні океану, наче сотні вогників.

На глибині близько чотирьох тисяч метрів у східній частині Тихого океану виявили гідротермальні джерела, усіяні ніби сотнями різнокольорових камінців — насправді це сотні райдужних лускатих черв'яків, пише The Guardian.

Перші види голодних черв'яків (Peinaleopolynoe, у перекладі "голодний") були виявлені ще у 2020 році. Вперше вчені помітили представників цього виду, коли у вигляді наживки залишили на дні океану багато їжі. Згодом вони побачили велике скупчення черв'яків на залишеній ними їжі — за це черв'яків і прозвали "голодними". Один із них навіть назвали на честь короля рок-н-ролу — "хробаками Елвіса". Їхні рожеві лусочки нагадали вченим паєтки на костюмах Елвіса Преслі.

У новому дослідженні вчених із Океанічного інституту Скріпса в Сан-Дієго показали, що насправді колір голодних черв'яків не залежить від виду, а скоріше від віку особин. Раніше вчені вважали, що рожеві блискучі, білі, сині, червоні та чорні хробаки — представники різних видів, виявилося, що хробаки змінюють колір лусочок у процесі дорослішання. У найменших черв'яків буде білий, майже прозорий панцир, найміцнішим вважається синій — він притаманний найдорослішим особинам, а перед чорним іде рожевий.

Океанологи проаналізували житла голодних черв'яків і дійшли висновку, що найчастіше вони зустрічаються на тушах мертвих китів, вулканічних горах, гідротермальних джерелах. Усі ці місця примітні великим скупченням метану. Вчені вважають, що різнокольорові голодні черв'яки, найімовірніше, є бактеріофагами та харчуються хімічними бактеріями.

До речі, вчені виявили ще одну цікаву особливість голодних хробаків. Коли океанологи вперше спробували підняти глибоководних хробаків на поверхню, вони помітили, що в них пошкоджена луска. Дослідники припустили, що її зіпсував глибоководний робот, який піднімав черв'яків, але це виявилося не так. Пізніше вчені з'ясували, що глибоководні різнокольорові черв'яки роблять бойовий ритуал. Вони підстрибують на місці, вивертають морду і відкушують одне від одного шматки. Поки що океанологам так і не вдалося розгадати, що штовхає їх на такі войовничі дії.

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