Цукерберг отдыхает. У шимпанзе есть собственные социальные сети из деревьев и "морзянки"

Ученые обнаружили, что обезьяны могут отправлять сообщения собратьям, находящимся в километрах от них.

Новое исследование обнаружило, что у шимпанзе есть свои собственные социальные сети, которые позволяют им рассказывать друг другу о своем местоположении и не только, пишет Daily Mail.

Ученые из Университета Сент-Эндрюс заметили, что самцы шимпанзе здороваются при встрече, но почти никогда не прощаются. Это заинтересовало исследователей. Оказалось, что им просто незачем прощаться, фактически они продолжают общаться между собой на расстояниях в километры, используя свои собственные социальные сети.

Исследование показало, что шимпанзе чаще барабанят, когда находятся в одиночестве или небольшом кругу сородичей. Это и натолкнуло ученых на мысль о социальных сетях — таким образом обезьяны стремятся узнать, где находятся другие особи.

Социальные сети обезьян мало походят на знакомые нам мессенджеры, однако выполняют ту же функцию. Ученые установили, что шимпанзе могут общаться друг с другом, рассказывая о том, где находятся и чем занимаются, находясь в совершенно разных уголках джунглей.

Для передачи сообщения шимпанзе используют огромные корни деревьев в тропических лесах и постукивания, напоминающие "морзянку". Корни тропических деревьев позволяют постукиваниям разноситься на несколько километров, а собственные барабанные ритмы шимпанзе служат "сообщениями".

Исследователи также обнаружили, что для разных шимпанзе характерны разные ритмы постукиваний. Так, например, в лесах Уганды есть особи с регулярным ритмом, как в рок-музыке, а есть изменчивые — более походящие на джаз.

В дальнейших исследованиях ученые планируют узнать, существуют ли групповые отличия — это поможет узнать есть ли у шимпанзе одна большая "социальная сеть" или каждая группа использует свою.

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