Цукерберг відпочиває. У шимпанзе є власні соціальні мережі з дерев і "морзянки"

Учені виявили, що мавпи можуть надсилати повідомлення побратимам, які перебувають за кілометри від них.

Нове дослідження виявило, що шимпанзе мають свої власні соціальні мережі, які дозволяють їм розповідати одне одному про своє місцезнаходження й не тільки, пише Daily Mail.

Учені з Університету Сент-Ендрюс помітили, що самці шимпанзе вітаються під час зустрічі, але майже ніколи не прощаються. Це зацікавило дослідників. Виявилося, що їм просто нема навіщо прощатися, фактично вони продовжують спілкуватися між собою на відстанях за кілометри, використовуючи свої власні соціальні мережі.

Дослідження показало, що шимпанзе частіше барабанять, коли перебувають на самоті або в невеликому колі родичів. Це й наштовхнуло вчених на думку про соціальні мережі — так мавпи прагнуть дізнатися, де перебувають інші особини.

Соціальні мережі мавп мало схожі на знайомі нам месенджери, проте виконують ту саму функцію. Вчені встановили, що шимпанзе можуть спілкуватися одне з одним, розповідаючи про те, де перебувають і чим займаються, перебуваючи в різних куточках джунглів.

Для передачі повідомлення шимпанзе використовують величезне коріння дерев у тропічних лісах і постукування, що нагадують "морзянку". Коріння тропічних дерев дозволяє постукуванням розноситися на кілька кілометрів, а власні барабанні ритми шимпанзе служать "повідомленнями".

Дослідники також виявили, що для різних шимпанзе характерні різні ритми постукувань. Так, наприклад, у лісах Уганди є особини з регулярним ритмом, як у рок-музиці, а є мінливі — більш схожі на джаз.

У подальших дослідженнях учені планують дізнатися, чи існують групові відмінності — це допоможе дізнатися, чи є в шимпанзе одна велика "соціальна мережа" чи кожна група використовує свою.

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