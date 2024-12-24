Чоловік побився з мавпою на вершині гори: думки у соцмережах розділились (відео)

Турист відповів кулаками шимпанзе, що намагався вкрасти його речі. Натовп спостерігав за видовищем, не виявивши жодної спроби втрутитись.

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Національний лісовий парк Чжанцзяцзе у Китаї славиться не лише приголомшливими горами, але й мавпами-злодіями. Однак один з туристів вирішив дати відсіч пухнастому бандиту. Курйозним відео з місця подій 21 грудня поділились у China Insider.

Маленькі місцеві мавпи вважаються справжніми професіоналами у раптових крадіжках сумок, їжі й телефонів у туристів. Однак цього разу чоловік вирішив відстояти свої речі, влаштувавши справжню бійку з твариною на вершині гори.

На кадрах можна побачити, як мандрівник кинувся з кулаками на мавпу й переміг у цій бійці. Натовп спостерігав за подією, не намагаючись втрутитись.

У Daile Star 23 грудня уточнили, що шимпанзе намагався поцупити у чоловіка сумку, коли горою рухалась група туристів. Після бійки пухнастий злодій здався та відступив вниз з гори.

Випадок у Чжанцзяцзе спровокував цілу дискусію у мережі. Частина користувачів підтримала мандрівника, наголошуючи на поведінці місцевих мавп-бандитів. Однак інші коментатори засудили чоловіка за жорстоке поводження з твариною.

У ЗМІ зауважили, що це — не перший конфлікт між людьми й мавпаки. Зокрема, жахливий напад стався у Гвінеї. Поки мати Сені Зогба працювала на полі, шимпанзе вирвав з її рук дитину та відніс у ліс, де жорстоко вбив.

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