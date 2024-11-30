Блукав понад місяць: у зимових горах знайшли зниклого туриста

Сема Бенастіка було оголошено зниклим безвісти понад місяць тому, 19 жовтня. Він вирушив у гори з 10-денним кемпінгом в парку Редферн-Кейлі.

У Канаді двоє чоловіків дорогою на роботу в глибинці канадської північно-східної Британської Колумбії помітили чоловіка, який з палицею йшов з боку місцевої пустелі. Мандрівником виявився зниклий місяць тому турист. Про це пише видання CNN.

Туриста Сема Бенастіка було оголошено зниклим безвісти понад місяць тому, 19 жовтня. Він вирушив у гори з 10-денним кемпінгом в парку Редферн-Кейлі.

Повідомляється, що чоловіка знайшли на дорозі. Він йшов, спираючись на дві палиці та розрізаний спальний мішок, обмотаний навколо його ніг.

Бенастік розповів поліції, що спочатку пробув у своїй машині кілька днів, а потім пішов до струмка біля гори, де розташувався табором ще на 10-15 днів.

Потім він рушив униз по долині та побудував собі притулок у висохлому руслі струмка. Саме звідти турист пробрався туди, де його знайшли двоє робітників.

Сем Бенастік і його батько

Чоловіки доставили Бенастіка до місцевої лікарні, де йому надали допомогу, а поліція підтвердила його особу.

"Знайти Сема живим – найкращий результат. Після того, як він зник безвісти, було побоювання, що пошуки не дадуть результати", – сказала капрал Мадонна Сондерсон із комунікацій BC RCMP.

"Він був у дуже поганому стані, але він живий", — сказав батько туриста Рейд.

У туриста було сильне обмороження ніг та слабкість.

Нагадаємо, що українці створили бізнес на війні. Вони пропонують іноземцям відвідати місця, де тривали бої з РФ. Так звані "воєнні туристи" їдуть в Україну, щоб на власні очі побачити хід російсько-загарбницької війни і платять за це близько 200 доларів.