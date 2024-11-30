Блуждал больше месяца: в зимних горах нашли пропавшего туриста

Сэм Бенастик был объявлен пропавшим без вести более месяца назад, 19 октября. Он отправился в горы с 10-дневным кемпингом в парке Редферн-Кейли.

В Канаде двое мужчин по дороге на работу в глубинке канадской северо-восточной Британской Колумбии заметили мужчину, который с палкой шел со стороны местной пустыни. Путешественником оказался пропавший месяц назад турист. Об этом пишет издание CNN.

Турист Сэм Бенастик был объявлен пропавшим без вести более месяца назад, 19 октября. Он отправился в горы с 10-дневным кемпингом в парке Редферн-Кейли.

Сообщается, что мужчину нашли на дороге. Он шел, опираясь на две палки и разрезанный спальный мешок, обмотанный вокруг его ног.

Бенастик рассказал полиции, что сначала пробыл в своей машине несколько дней, а затем пошел к ручью возле горы, где расположился лагерем еще на 10-15 дней.

Затем он двинулся вниз по долине и построил себе убежище в высохшем русле ручья. Именно оттуда турист пробрался туда, где его нашли двое рабочих.

Сэм Бенастик и его отец

Мужчины доставили Бенастика в местную больницу, где ему оказали помощь, а полиция подтвердила его личность.

"Найти Сэма живым — лучший результат. После того, как он пропал без вести, было опасение, что поиски не дадут результаты", — сказала капрал Мадонна Сондерсон из коммуникаций BC RCMP.

"Он был в очень плохом состоянии, но он жив", — сказал отец туриста Рейд.

У туриста было сильное обморожение ног и слабость.

Напомним, что украинцы создали бизнес на войне. Они предлагают иностранцам посетить места, где продолжались бои с РФ. Так называемые "военные туристы" едут в Украину, чтобы собственными глазами увидеть ход российско-захватнической войны и платят за это около 200 долларов.