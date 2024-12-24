Мужчина подрался с обезьяной на вершине горы: мнения в соцсетях разделились (видео)

Турист ответил кулаками шимпанзе, который пытался украсть его вещи. Толпа наблюдала за зрелищем, не проявив ни одной попытки вмешаться.

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Национальный лесной парк Чжанцзяцзе в Китае славится не только потрясающими горами, но и обезьянами-ворами. Однако один из туристов решил дать отпор пушистому бандиту. Курьезным видео с места событий 21 декабря поделились в China Insider.

Маленькие местные обезьяны считаются настоящими профессионалами во внезапных кражах сумок, еды и телефонов у туристов. Однако на этот раз мужчина решил отстоять свои вещи, устроив настоящую драку с животным на вершине горы.

На кадрах можно увидеть, как путешественник бросился с кулаками на обезьяну и победил в этой драке. Толпа наблюдала за происходящим, на пытаясь вмешаться.

В Daile Star 23 декабря уточнили, что шимпанзе пытался украсть у мужчины сумку, когда по горе двигалась группа туристов. После драки пушистый вор сдался и отступил вниз с горы.

Случай в Чжанцзяцзе спровоцировал целую дискуссию в сети. Часть пользователей поддержала путешественника, отмечая поведение местных обезьян-бандитов. Однако другие комментаторы осудили мужчину за жестокое обращение с животным.

В СМИ отметили, что это — не первый конфликт между людьми и обезьянами. В частности, ужасное нападение произошло в Гвинее. Пока мать Сени Зогба работала на поле, шимпанзе вырвал из ее рук ребенка и отнес в лес, где жестоко убил.

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