Океаническая дуэль. Сверх редкие "призрачные" акулы сцепились у берегов Род-Айленда (видео)

Ученым удалось запечатлеть драку двух очень редких и огромных хищников.

В мире существует не так много кадров этих удивительно редких акул, которых еще называют порбигль или сельдевая акула. Но в этот раз ученым удалось не просто запечатлеть плавание порбиглей, но и их яростную хватку за территорию или партнера, пишет Daily Mail.

Как правило, призрачные акулы обитают в более глубоких и холодных водах, однако в этот раз Джо и Лорен Ромеро, удалось заснять их у берегов Ро-Айленда. Чета Ромеро давно занимается исследованием акул с помощью не инвазивных методов отбора проб. В этот раз они вместе с командой приманили хищника приманкой и ждали, когда он "клюнет".

Через несколько часов ожидания из океанических глубин появилась акула-порбигль, а следом еще одна. В результате ученым удалось запечатлеть редкие кадры "дуэли" призрачных акул. Ученые не знают, что послужило поводом для стычки огромных хищников — это могла быть борьба за партнера или же охотничьи угодья. Со временем к ним присоединились еще три хищника.

Сельдевых акул прозвали порбиглями из-за их формы, напоминающей форму морской свиньи, и непревзойденного охотничьего инстинкта, напоминающего "гончую". Взрослые особи сельдевой акулы могут достигать порядка 3,6 м в длину и весить до 300 килограммов.

Семья Ромеро наблюдает за акулами очень давно и им пришлось провести у берегов Новой Англии сотни часов, ожидая появления представителей этого вида. Но их визиты столь редки, что исследователи прозвали их "призрачными акулами".

Кстати, акула-порбигль не опасна для человека. В мире незарегистрированного ни одного случая нападения сельдевой акулы на человека с летальным исходом. Впрочем, они способны нанести достаточно серьезные травмы.

Джо и Лорен надеются, что заснятые ими кадры в дальнейшем позволят лучше понять поведение, движения и социальные взаимодействия между представителями этого вида. Возможно ученым даже удастся понять, как обезопасить этот редкий вид от сокращения популяции.

Напомним, ранее Фокус писал о возвращении большого Боба — огромная белая акула, от которой не было известий почти 10 месяцев, вернулась к берегам Кейп-Кода.