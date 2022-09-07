Океанічна дуель. Дуже рідкісні "примарні" акули зчепилися біля берегів Род-Айленда (відео)

Вченим вдалося сфотографувати бійку двох дуже рідкісних та величезних хижаків.

У світі існує не так багато кадрів цих напрочуд рідкісних акул, яких ще називають порбігль або оселедцева акула. Але цього разу вченим вдалося не просто показати плавання порбіглів, а і їхню люту бійку за територію або партнера, пише Daily Mail.

Як правило, примарні акули мешкають у глибших і холодніших водах, проте цього разу Джо і Лорен Ромеро вдалося зняти їх біля берегів Род-Айленда. Подружжя Ромеро давно займається дослідженням акул за допомогою неінвазивних методів відбору проб. Цього разу вони разом із командою приманили хижака приманкою та чекали, коли він "клюне".

За кілька годин очікування з океанічних глибин з'явилася акула-порбігль, а потім ще одна. В результаті вченим вдалося показати рідкісні кадри "дуелі" примарних акул. Вчені не знають, що стало приводом для сутички величезних хижаків — це могла бути боротьба за партнера або мисливські угіддя. Згодом до них приєдналися ще три хижаки.

Оселедцевих акул прозвали порбіглями через їхню форму, що нагадує форму морської свині, і неперевершений мисливський інстинкт, що нагадує "гончу". Дорослі особини оселедцевої акули можуть досягати близько 3,6 м завдовжки і важити до 300 кілограмів.

Родина Ромеро спостерігає за акулами дуже давно і їм довелося провести біля берегів Нової Англії сотні годин, очікуючи на появу представників цього виду. Але їхні візити настільки рідкісні, що дослідники прозвали їх "примарними акулами".

До речі, акула-порбігль не є небезпечною для людини. У світі не зареєстровано жодного випадку нападу оселедцевої акули на людину з летальним кінцем. Втім, вони здатні завдати серйозних травм.

Джо та Лорен сподіваються, що зняті ними кадри надалі дозволять краще зрозуміти поведінку, рухи та соціальні взаємодії між представниками цього виду. Можливо вченим навіть вдасться зрозуміти, як убезпечити цей рідкісний вид скорочення популяції.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про повернення великого Боба — величезна біла акула, від якої не було звісток майже 10 місяців, повернулася до берегів Кейп-Коду.