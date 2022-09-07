"Нюхач" от мира науки. Болезнь Паркинсона поможет побороть женщина, способная ее унюхать

Ученые используют уникальный навык 72-летней шотландки, чтобы выявлять неврологическое расстройство у людей в раннем возрасте.

История 72-летней жительницы Шотландии Джой Милн завораживает — у женщины редкое заболевание, которое настолько обострило обоняние, что она в буквальном смысле может унюхать болезнь Паркинсона, пишет The Guardian.

Все началось с того, что Джой заметила, что запах ее мужа изменился, когда ему было 33 когда. Через 12 лет у него диагностировали болезнь Паркинсона. Когда спустя время Джой попросила описать непривычный запах мужа, она объяснила, что уловила какой-то мускусный аромат. Столь удивительная особенность не могла не заинтересовать ученых.

Ученые из Университета Манчестера провели ряд тестов, чтобы понять, какие запахи может чувствовать Джой и способна ли она помочь в лечении ряда неврологических заболеваний. Ушли годы прежде, чем ученым удалось разработать новые методы диагностики.

Сегодня же исследователи при помощи удивительного обоняния Джой разработали тест, способный идентифицировать людей с болезнью Паркинсона с помощью простейшего ватного тампона, которым провели по затылку. Ученые считают, что изменение запаха пациента может быть связано с изменениями кожного сала, которые вызывает болезнь.

В ходе исследования Джой предложили понюхать футболки людей страдающих болезнью и здоровых. Женщина правильно распознала всех реципиентов. Лишь в одном случае Джой сказала, что футболка здорового человека пахла болезнью — спустя 8 месяцев у него диагностировали болезнь Паркинсона.

Отметим, что на сегодня не существует точных тестов на выявление болезни Паркинсона, диагноз основывается на симптоматике и истории болезни. Открытие ученых из Манчестера позволит распознать недуг лишь исследовав молекулы, связанные с болезнью. В ближайшее время ученые надеются протестировать тест с кожным мазком вне лаборатории.

Исследователи считают, что в дальнейшем разработанный ими тест поможет выявлять болезнь Паркинсона на ранних стадиях, а значит при меньших повреждениях мозга у пациентов и более эффективном лечении соответственно.

Ранее Фокус писал о том, что кошмары могут быть ранними признаками неизлечимой болезни Паркинсона.