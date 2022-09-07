"Нюхач" від світу науки. Хвороба Паркінсона допоможе побороти жінка, здатна її внюхати

Учені використовують унікальну навичку 72-річної шотландки, щоб виявляти неврологічний розлад у людей у ранньому віці.

Історія 72-річної жительки Шотландії Джой Мілн заворожує — у жінки рідкісне захворювання, яке настільки загострило нюх, що вона в буквальному значенні може унюхати хворобу Паркінсона, пише The Guardian.

Усе почалося з того, що Джой помітила, що запах її чоловіка змінився, коли йому було 33 роки. Через 12 років у нього діагностували хворобу Паркінсона. Коли Джой попросила описати незвичний запах чоловіка, вона пояснила, що вловила якийсь мускусний аромат. Така дивовижна особливість не могла не зацікавити вчених.

Учені з Університету Манчестера провели низку тестів, щоб зрозуміти, які запахи може відчувати Джой і чи вона здатна допомогти в лікуванні низки неврологічних захворювань. Минули роки, перш ніж ученим вдалося розробити нові методи діагностики.

Сьогодні ж дослідники за допомогою дивовижного нюху Джой розробили тест, здатний ідентифікувати людей із хворобою Паркінсона за допомогою найпростішого ватного тампона, яким провели по потилиці. Вчені вважають, що зміна запаху пацієнта може бути пов'язана зі змінами шкірного сала, що спричиняє хворобу.

У ході дослідження Джой запропонували понюхати футболки людей, які страждають на хворобу, та здорових. Жінка правильно розпізнала всіх реципієнтів. Лише в одному випадку Джой сказала, що футболка здорової людини пахла хворобою — через 8 місяців у неї діагностували хворобу Паркінсона.

Зазначимо, що на сьогодні не існує точних тестів на виявлення хвороби Паркінсона, діагноз ґрунтується на симптоматиці й історії хвороби. Відкриття вчених із Манчестера дозволить розпізнати недугу, лише дослідивши молекули, пов'язані з хворобою. Найближчим часом учені сподіваються протестувати тест зі шкірним мазком поза лабораторією.

Дослідники вважають, що надалі розроблений ними тест допоможе виявляти хворобу Паркінсона на ранніх стадіях, а отже, за менших ушкоджень мозку в пацієнтів і ефективного лікування відповідно.

Раніше Фокус писав про те, що кошмари можуть бути ранніми ознаками невиліковної хвороби Паркінсона.