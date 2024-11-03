Розкрили епіцентр сну: вчені виявили, що саме змушує нас бачити сновидіння

Наш сон насправді включає в себе цілу низку важливих фаз, проходячи які ми доходимо до бачення сновидінь. Вчені довгий час не могли розгадати причину цього важливого моменту нічного відпочинку, проте нове дослідження допомогло їм розгадати цю таємницю.

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Під час недавніх досліджень вченими було виявлено скупчення нейронів у стовбурі мозку, яке відіграє центральну роль в ініціації та підтримці REM-сну — фази сну, що характеризується швидкими рухами очей і яскравими сновидіннями. Це відкриття може покласти початок розробці різних методів терапії порушення цієї критично важливої вази сну, пише ScienceAlert.

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Вчені давно припускали участь стовбура мозку в REM-сну, а попередні дослідження вказували на його критичну важливість. Наприклад, відрізання стовбура мозку у кішок призводить до порушення REM-сну, змушуючи тварин розігрувати свої сновидіння, що також спостерігається у людей, які страждають на деякі нейродегенеративні захворювання, такі як хвороба Паркінсона, пояснили автори.

Нове дослідження, проведене під керівництвом нейробіолога Міцуакі Кашівагі з Університету Цукуби і опубліковане в журналі Cell, виявило особливі нейрони, розташовані у верхній частині стовбура мозку, які, схоже, утворюють ланцюг, необхідний для регулювання REM-сну. Ці нейрони, позначені як Crhbp+, оскільки вони експресують білок, що зв'язує кортикотропін-рилізинг-гормон, з'єднуються з іншим набором нейронів у довгастому мозку, відомих як Nos1+ нейрони.

Разом ця нейронна петля діє як центральна команда для REM-сну, керуючи не тільки його настанням, а й пов'язаною з ним втратою м'язового напруження, яке перешкоджає здійсненню сновидінь. Експерименти з мишами показали, що, маніпулюючи цими нейронами, дослідники можуть викликати REM-сон, навіть коли миші не сплять. Активація нейронів призводила до більш швидкого переходу в REM-сон і збільшення тривалості REM-фаз протягом циклу сну, тоді як їхня деактивація спричиняла скорочення REM-сну і м'язового розслаблення, яке зазвичай супроводжує його.

Розлади REM-сну становлять особливий інтерес, оскільки вони часто пов'язані з такими ускладненнями, як апное уві сні, нарколепсія і нейродегенеративні захворювання. Ці розлади можуть призводити до того, що пацієнти виконують свої сновидіння, що становить фізичну небезпеку і ще більше порушує якість сну. Участь нейронів Crhbp+ як у нормальному, так і в порушеному REM-сну було також підтверджено в дослідженнях пацієнтів із хворобою Паркінсона. Це дозволило авторам припустити, що терапія, спрямована на ці нейрони, може допомогти впоратися з симптомами, пов'язаними з REM, у таких пацієнтів, потенційно пропонуючи полегшення порушень сну.

Дослідження сну вже давно визначили REM-сон як критично важливий для когнітивних функцій, таких як консолідація пам'яті та емоційна регуляція. Порушення REM-сну часто пов'язані з психічними захворюваннями, такими як депресія і тривожність. Таким чином, маніпулювання ланцюгами REM-сну може в кінцевому підсумку запропонувати нові методи лікування широкого спектра психічних і неврологічних розладів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно позначається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

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