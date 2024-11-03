Раскрыли эпицентр сна: ученые обнаружили, что именно заставляет нас видеть сновидения

Наш сон на самом деле включает в себя целый ряд важных фаз, проходя которые мы доходим до виденья сновидений. Ученые долгое время не могли разгадать причину этого важного момента ночного отдыха, однако новое исследование помогло им разгадать эту тайну.

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В ходе недавних исследований учеными было обнаружено скопление нейронов в стволе мозга, которое играет центральную роль в инициации и поддержании REM-сна — фазы сна, характеризующейся быстрыми движениями глаз и яркими сновидениями. Это открытие может положить начало разработки различных методов терапии нарушения этой критически важной вазы сна, пишет ScienceAlert.

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Ученые давно предполагали участие ствола мозга в REM-сна, а предыдущие исследования указывали на его критическую важность. Например, отрезание ствола мозга у кошек приводит к нарушению REM-сна, заставляя животных разыгрывать свои сновидения, что также наблюдается у людей, страдающих некоторыми нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона, объяснили авторы.

Новое исследование, проведенное под руководством нейробиолога Мицуаки Кашиваги из Университета Цукубы и опубликованное в журнале Cell, выявило особые нейроны, расположенные в верхней части ствола мозга, которые, похоже, образуют цепь, необходимую для регулирования REM-сна. Эти нейроны, обозначенные как Crhbp+, поскольку они экспрессируют белок, связывающий кортикотропин-рилизинг-гормон, соединяются с другим набором нейронов в продолговатом мозге, известных как Nos1+ нейроны.

Вместе эта нейронная петля действует как центральная команда для REM-сна, управляя не только его наступлением, но и связанной с ним потерей мышечного напряжения, которое препятствует осуществлению сновидений. Эксперименты с мышами показали, что, манипулируя этими нейронами, исследователи могут вызывать REM-сон, даже когда мыши бодрствуют. Активация нейронов приводила к более быстрому переходу в REM-сон и увеличению продолжительности REM-фаз в течение цикла сна, в то время как их деактивация вызывала сокращение REM-сна и мышечного расслабления, которое обычно сопровождает его.

Расстройства REM-сна представляют особый интерес, поскольку они часто связаны с такими осложнениями, как апноэ во сне, нарколепсия и нейродегенеративные заболевания. Эти расстройства могут приводить к тому, что пациенты исполняют свои сновидения, что представляет физическую опасность и еще больше нарушает качество сна. Участие нейронов Crhbp+ как в нормальном, так и в нарушенном REM-сна было также подтверждено в исследованиях пациентов с болезнью Паркинсона. Это позволило авторам предположить, что терапия, направленная на эти нейроны, может помочь справиться с симптомами, связанными с REM, у таких пациентов, потенциально предлагая облегчение нарушений сна.

Исследования сна уже давно определили REM-сон как критически важный для когнитивных функций, таких как консолидация памяти и эмоциональная регуляция. Нарушения REM-сна часто связаны с психическими заболеваниями, такими как депрессия и тревожность. Таким образом, манипулирование цепями REM-сна может в конечном итоге предложить новые методы лечения широкого спектра психических и неврологических расстройств.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал о девяти простых способах улучшения качества сна. Миллионы людей испытывают проблемы со сном, что негативно отражается на их повседневной жизни, но это поправимо, говорят эксперты.

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