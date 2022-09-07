Жители Шотландии начали есть кашу с молоком еще 5500 лет назад, - ученые

Новое исследование дает возможность заглянуть в кулинарные традиции первых фермеров, живших на северо-западной окраине Европы. Их образ жизни, к сожалению, мало изучен.

На юго-востоке Турции 4000 лет назад началась неолитическая революция, принесенная в Британию ранними земледельцами, мигрировавшими с континента, пишет Haaretz.

Как и в Турции, неолитическая революция в Британии включала в себя разведение домашних животных и выращивание злаков и бобовых. Как показывают многочисленные свидетельства, в те времена жители доисторической Британии также употребляли и молочные продукты. К такому выводу археологи пришли, обнаружив в найденной глиняной посуде останки молочных жиров а также благодаря анализу зубного камня людей того времени.

Но свидетельства потребление злаков было труднее доказать. Однако в своем новом исследовании ученые выявили следы злаков внутри фрагментов глиняных горшков возрастом 6000 лет. Эти горшки нашли на Внешних Гебридских островах среди самых ранних образцов керамики на Британских островах.

[ + – ] Один из обнаруженных горшков

"Мы пришли к выводу, что общины эпохи неолита в этом регионе ели злаки, скорее всего, пшеницу, между 3600 и 3300 годами до н.э.", — рассказала ученый Саймон Хамманн из Бристольского университета.

Свидетельства обугленных частей растений указывают в основном на ячмень, но почему же тогда команда считает, что это была пшеница?

"Биомаркеры, которые мы рассматриваем для идентификации злаков, состоят из нескольких соединений. Один класс, алкилрезорцины, распространены в большинстве злаков (пшеница, ячмень, рожь и т.п), но закономерности различаются между злаками. Паттерн, который мы нашли в нашем образце, лучше всего соответствует тому, который наблюдается у современных видов пшеницы", — объяснила Хамманн.

Но как именно они ели этот продукт? В виде густой или жидкой каши, сваренной в глиняных горшочках на молоке, отмечают специалисты.

[ + – ] Крупный осколок керамики раннего неолита

"Это исследование дает нам возможность заглянуть в кулинарные традиции первых фермеров, живших на северо-западной окраине Европы. Их образ жизни, к сожалению, мало изучен", — добавила соавтор исследования ученый Люси Крэмп из Бристольского университета.

Анализ остатков был проведен на 59 фрагментах керамики, извлеченных из четырех доисторических кранногов на Внешних Гебридских островах. Кранноги представляют собой частично или полностью искусственные островки в реках или эстуариях, над которыми строили сооружения.

"Именно в древней керамике, найденной среди кранногов на Внешних Гебридских островах Шотландии, мы обнаружили следы молочной пшеничной каши, датируемые примерно 3600-3300 гг. до н.э. Древние семена злаков редко можно найти вместе с глиняной посудой или в церемониальных контекстах", — заключили ученые.

Напомним, что ранее эксперты совершили другое не менее интересное открытие. Так в Мексике археологи нашли самые старые керамические фигурки. Находки также включают острые кремневые орудия, наконечники стрел, пряслице и пробойник из оленьих рогов.