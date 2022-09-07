Жителі Шотландії почали їсти кашу з молоком ще 5500 років тому, — вчені
Нове дослідження дає можливість зазирнути в кулінарні традиції перших фермерів, які жили на північно-західній околиці Європи. Їхній спосіб життя, на жаль, мало вивчений.
На південному сході Туреччини 4000 років тому почалася неолітична революція, принесена в Британію ранніми землеробами, які мігрували з континенту, пише Haaretz.
Як і в Туреччині, неолітична революція в Британії включала розведення домашніх тварин і вирощування злаків і бобових. Як свідчать численні свідчення, на той час жителі доісторичної Британії також вживали й молочні продукти. Такого висновку археологи дійшли, виявивши в знайденому глиняному посуді залишки молочних жирів і завдяки аналізу зубного каменя людей того часу.
Але свідчення про споживання злаків було важче довести. Однак у своєму новому дослідженні вчені виявили сліди злаків усередині фрагментів глиняних горщиків віком 6000 років. Ці горщики знайшли на Зовнішніх Гебридських островах серед ранніх зразків кераміки на Британських островах.
"Ми дійшли висновку, що люди епохи неоліту в цьому регіоні їли злаки, швидше за все, пшеницю, між 3600 та 3300 роками до н.е.", — розповіла вчена Саймон Гамман із Бристольського університету.
Свідчення обвуглених частин рослин вказують в основному на ячмінь, але чому тоді команда вважає, що це була пшениця?
"Біомаркери, які ми розглядаємо для ідентифікації злаків, складаються з кількох сполук. Один клас, алкілрезорцини, поширені в більшості злаків (пшениця, ячмінь, жито тощо), але закономірності різняться між злаками. Паттерн, який ми знайшли в нашому зразку, найкраще відповідає тому, що спостерігається в сучасних видів пшениці", — пояснила Гамманн.
Але як саме вони їли цей продукт? У вигляді густої чи рідкої каші, звареної в глиняних горщиках на молоці, відзначають фахівці.
"Це дослідження дає нам можливість зазирнути в кулінарні традиції перших фермерів, які жили на північно-західній околиці Європи. Їхній спосіб життя, на жаль, мало вивчений", — додала співавторка дослідження вчена Люсі Кремп із Бристольського університету.
Аналіз залишків проведели на 59 фрагментах кераміки, вилучених із чотирьох доісторичних кранногів на Зовнішніх Гебридських островах. Кранноги — це частково чи повністю штучні острівці в річках чи естуаріях, із яких будували споруди.
"Саме в стародавній кераміці, знайденій серед кранногів на Зовнішніх Гебридських островах Шотландії, ми виявили сліди молочної пшеничної каші, датовані приблизно 3600-3300 рр. до н.е. Стародавнє насіння злаків рідко можна знайти разом із глиняним посудом або в церемоніальних контекстах," — підсумували вчені.
Нагадаємо, що раніше експерти зробили інше не менш цікаве відкриття. У Мексиці археологи знайшли найстаріші керамічні фігурки. Знахідки також включають гострі крем'яні знаряддя, наконечники стріл, пряслице та пробійник із оленячих рогів.