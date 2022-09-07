Жителі Шотландії почали їсти кашу з молоком ще 5500 років тому, — вчені

Нове дослідження дає можливість зазирнути в кулінарні традиції перших фермерів, які жили на північно-західній околиці Європи. Їхній спосіб життя, на жаль, мало вивчений.

На південному сході Туреччини 4000 років тому почалася неолітична революція, принесена в Британію ранніми землеробами, які мігрували з континенту, пише Haaretz.

Як і в Туреччині, неолітична революція в Британії включала розведення домашніх тварин і вирощування злаків і бобових. Як свідчать численні свідчення, на той час жителі доісторичної Британії також вживали й молочні продукти. Такого висновку археологи дійшли, виявивши в знайденому глиняному посуді залишки молочних жирів і завдяки аналізу зубного каменя людей того часу.

Але свідчення про споживання злаків було важче довести. Однак у своєму новому дослідженні вчені виявили сліди злаків усередині фрагментів глиняних горщиків віком 6000 років. Ці горщики знайшли на Зовнішніх Гебридських островах серед ранніх зразків кераміки на Британських островах.

[ + – ] Один із виявлених горщиків

"Ми дійшли висновку, що люди епохи неоліту в цьому регіоні їли злаки, швидше за все, пшеницю, між 3600 та 3300 роками до н.е.", — розповіла вчена Саймон Гамман із Бристольського університету.

Свідчення обвуглених частин рослин вказують в основному на ячмінь, але чому тоді команда вважає, що це була пшениця?

"Біомаркери, які ми розглядаємо для ідентифікації злаків, складаються з кількох сполук. Один клас, алкілрезорцини, поширені в більшості злаків (пшениця, ячмінь, жито тощо), але закономірності різняться між злаками. Паттерн, який ми знайшли в нашому зразку, найкраще відповідає тому, що спостерігається в сучасних видів пшениці", — пояснила Гамманн.

Але як саме вони їли цей продукт? У вигляді густої чи рідкої каші, звареної в глиняних горщиках на молоці, відзначають фахівці.

[ + – ] Великий уламок кераміки раннього неоліту

"Це дослідження дає нам можливість зазирнути в кулінарні традиції перших фермерів, які жили на північно-західній околиці Європи. Їхній спосіб життя, на жаль, мало вивчений", — додала співавторка дослідження вчена Люсі Кремп із Бристольського університету.

Аналіз залишків проведели на 59 фрагментах кераміки, вилучених із чотирьох доісторичних кранногів на Зовнішніх Гебридських островах. Кранноги — це частково чи повністю штучні острівці в річках чи естуаріях, із яких будували споруди.

"Саме в стародавній кераміці, знайденій серед кранногів на Зовнішніх Гебридських островах Шотландії, ми виявили сліди молочної пшеничної каші, датовані приблизно 3600-3300 рр. до н.е. Стародавнє насіння злаків рідко можна знайти разом із глиняним посудом або в церемоніальних контекстах," — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше експерти зробили інше не менш цікаве відкриття. У Мексиці археологи знайшли найстаріші керамічні фігурки. Знахідки також включають гострі крем'яні знаряддя, наконечники стріл, пряслице та пробійник із оленячих рогів.