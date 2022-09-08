Назван еще один продукт, вызывающий инсульты: от чего придется отказаться

Ученые считают, что нам следует отказаться от употребления искусственных подсластителей.

Вредное воздействие сахаров на разнообразные хронические заболевания давно доказано. Это послужило толчком для пищевых компаний использовать искусственные подсластители для изготовления ряда напитков и продуктов. Французские ученые задались вопросом — действительно ли они безопаснее натуральных, пишет The Guardian.

В новом исследовании ученых из Университета Сорбонна Париж-Норд приняли участие более 100 тысяч взрослых французов. Средний возраст участников — 42 года, а большинство из них были женщинами.

В ходе эксперимента испытуемые вели некий диетический дневник, в который записывали все, что они едят или пьют в течение дня, отмечая бренды. Результаты исследования показали, что почти 40% испытуемых употребляют искусственные подсластители.

За 10 лет наблюдений ученые зарегистрировали более 1,5 тысяч различных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты, сердечные приступы, мини-инсульты и стенокардию.

Проанализировав полученные данные ученые пришли к выводу, что употребление искусственных подсластителей напрямую связано с риском возникновения сердечных заболеваний. Так:

Подсластитель аспартам — на 17% повышает риск цереброваскулярных заболеваний.

— на 17% повышает риск цереброваскулярных заболеваний. Ацесульфам калия и сукралоза — повышают риск ишемической болезни сердца.

Французские ученые отмечают, что исследование было наблюдательным, а потому им пока не удалось установить причину или исключить вторичные факторы, которые могли бы повлиять на результаты. Однако исследователи считают, что эксперимент был достаточно масштабным, чтобы оценить риски употребления искусственных подсластителей — и они достаточно высоки.

Напомним, ранее Фокус писал об опасных звоночках, на которые стоит обратить внимание — ученые назвали малозаметные симптомы сердечной недостаточности.