Назвали ще один продукти, що викликає інсульт: від чого доведеться відмовитися

Учені вважають, що нам слід відмовитися від вживання штучних підсолоджувачів.

Шкідливий уплив цукрів на різноманітні хронічні захворювання давно доведено. Це послужило поштовхом для харчових компаній використовувати штучні підсолоджувачі для виготовлення низки напоїв і продуктів. Французькі вчені запитали — чи дійсно вони безпечніші за натуральні, пише The Guardian.

У новому дослідженні вчених із Університету Сорбонна Париж-Норд взяли участь понад 100 тисяч дорослих французів. Середній вік учасників — 42 роки, а більшість із них були жінками.

У ході експерименту піддослідні вели якийсь дієтичний щоденник, у який записували все, що вони їдять чи п'ють протягом дня, відзначаючи бренди. Результати дослідження показали, що майже 40% випробуваних використовують штучні підсолоджувачі.

За 10 років спостережень учені зареєстрували понад 1,5 тисячі різних серцево-судинних захворювань, включаючи інсульти, серцеві напади, мініінсульти й стенокардію.

Проаналізувавши отримані дані, вчені дійшли висновку, що вживання штучних підсолоджувачів пов'язане з ризиком виникнення серцевих захворювань. Так:

Підсолоджувач аспартам — на 17% підвищує ризик цереброваскулярних захворювань.

— на 17% підвищує ризик цереброваскулярних захворювань. Ацесульфам калію та сукралоза — підвищують ризик ішемічної хвороби серця.

Французькі вчені зазначають, що дослідження було спостережним, а тому їм поки що не вдалося встановити причину або виключити вторинні фактори, які б уплинули на результати. Однак дослідники вважають, що експеримент був досить масштабним, щоб оцінити ризики вживання штучних підсолоджувачів, і вони досить високі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про небезпечні дзвіночки, на які варто звернути увагу, — вчені назвали малопомітні симптоми серцевої недостатності.