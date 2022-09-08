Мы все делали неверно. Ученые рассказали, как понравиться собеседнику

Исследование показало, сколько времени нам нужно болтать, чтобы оставить о себе лишь лучшие впечатления.

Люди — существа социальные, а потому для нас важно не только взаимодействовать с окружающими, но и нравиться собеседникам. Ученые назвали ряд ошибок, которые мы допускаем в общении, пишет Science Alert.

В новом исследовании приняли участие более сотни человек. Ученые предложили им говорить с незнакомцами от 30 до 70% разговора. Каково же было удивление, когда оказалось, что "болтуны" больше нравятся собеседникам, чем "молчуны".

Исследователи также опросили испытуемых на предмет "идеальной" формулы разговора — большинство исследуемых ответили, что считают наиболее приемлемым говорить не более 45% разговора. Увы, они заблуждались.

Ученые выяснили, что существует два наибольших заблуждения. Во-первых, о том, что следует говорить меньше. Исследование доказало, что собеседник незамолкающий более половины времени всего разговора кажется более привлекательным, чем "молчун". Во-вторых, люди считают, что собеседник составит более "тонкое" впечатление о партнере — например, прервет беседу, если собеседник покажется им интересным, но не очень приятным. Ученые уверены, что первый анализ будет куда более обобщающим — впечатления от разговора будут или приятными, или нет.

Подтверждает эти результаты и другое исследование ученых. В нем испытуемых поделили на пары и определенные роли: в течение 12 минут один из них постоянно говорил, в то время как другой — только слушал. Результаты исследования показали, что "болтуны" понравились слушателям намного больше, чем "молчуны" понравились партнерам. Ученые считают, что это связано с тем, что "слушатели" узнали о своих партнерах больше и нашли их похожими на себя, что и вызвало симпатию.

Ученые также отмечают, что стратегия доминировать в разговоре 90% времени не является оптимальной. Исследователи считают, что их исследование должно помочь людям чувствовать себя более уверенно в разговорах с незнакомцами и позволять себе говорить, больше, чем обычном. Но при этом важно помнить, что не стоит запугивать собеседника монологом, диалог все-таки подразумевает общение.

Кстати ранее Фокус писал, что ученые назвали время, за которое формируется первое впечатление — увы, придется поторопиться. У нас есть всего 4 минуты, чтобы "зацепить" собеседника.