Ми все робили неправильно. Вчені розповіли, як сподобатися співрозмовнику

Дослідження показало, скільки часу нам потрібно говорити, щоб залишити про себе лише найкращі враження.

Люди — істоти соціальні, тому для нас важливо не тільки взаємодіяти з оточенням, а й подобатися співрозмовникам. Учені назвали низку помилок, яких ми припускаємося в спілкуванні, пише Science Alert.

У новому дослідженні взяли участь понад сотня людей. Учені запропонували їм говорити з незнайомцями від 30 до 70% розмови. Яке ж було здивування, коли виявилося, що "балакуни" більше подобаються співрозмовникам, ніж "мовчуни".

Дослідники також опитали піддослідних щодо "ідеальної" формули розмови — більшість досліджуваних відповіли, що вважають найприйнятнішим говорити не більше 45% розмови. На жаль, вони помилялися.

Учені з'ясували, що існує дві найбільші помилки. По-перше, про те, що слід говорити менше. Дослідження довело, що співрозмовник, який не замовкає більше половини часу всієї розмови, здається привабливішим, ніж "мовчун". По-друге, люди вважають, що співрозмовник складе "тонше" враження про партнера — наприклад, перерве розмову, якщо співрозмовник здасться їм цікавим, але не дуже приємним. Учені впевнені, що перший аналіз буде набагато узагальнювальнішим — враження від розмови будуть або приємними, або ні.

Підтверджує ці результати й інше дослідження вчених. У ньому випробовуваних поділили на пари й дали певні ролі: протягом 12 хвилин один із них постійно говорив, тоді як інший лише слухав. Результати дослідження показали, що "балакуни" сподобалися слухачам набагато більше, ніж "мовчуни" сподобалися партнерам. Учені вважають, що це пов'язано з тим, що "слухачі" дізналися про своїх партнерів більше та сприйняли їх схожими на себе, що викликало симпатію.

Вчені також зазначають, що стратегія домінувати в розмові 90% часу не є оптимальною. Дослідники вважають, що їхнє дослідження має допомогти людям почуватися впевненіше в розмовах із незнайомцями й дозволяти собі говорити більше, ніж звичайно. Але при цьому важливо пам'ятати, що не варто залякувати співрозмовника монологом, діалог усе-таки має на увазі спілкування.

До речі, Фокус писав, що вчені назвали час, за який формується перше враження, — на жаль, доведеться поквапитися. У нас є лише 4 хвилини, щоб "зачепити" співрозмовника.