Колоссальная древняя статуя, найденная в Саудовской Аравии, выставлена ​​в Лувре (фото)

Статуя весом около 800 кг и высотой 2,3 м изображает короля или священника лихьянского народа, а датируется периодом между V и III веками до н.э.

Невероятно большая статуя, обнаруженная на северо-западе Саудовской Аравии, которой почти 2500 лет, недавно выставили в Лувре в Париже, пишет The Newarab.

Статуя весом около 800 кг и высотой 2,3 м изображает короля или священника лихьянского народа. Он был обнаружен во время археологических раскопок в Саудовской Аравии в Дадане возле оазиса Аль-Ула и изображает стоящую мужскую фигуру без головы.

Эксперты датируют находку между V и III веками до н.э. — периодом, когда Дадан был одной из самых важных станций торговых путей древнего мира. Примерно во второй половине I тыс. до н.э. царством Дадан правили цари племени Лихьян, которые сохраняли власть в течение нескольких столетий.

[ + – ] Эксперты датируют находку между V и III веками до н.э.

"Это первая лихианская статуя, найденная на северо-западе Саудовской Аравии, которая будет выставлена в течение 5 лет в Лувре", — подчеркнули специалисты.

Директор Лувра Лоуренс де Карс назвал открытие статуи очень важным символом культурного сотрудничества Франции с Саудовской Аравией.

Раскопки проводились с 2003 по 2019 год под руководством ученых из Университета короля Сауда. Однако в этом районе были обнаружены и другие статуи гигантских размеров.

[ + – ] Статуя была обнаружена в историческом районе Аль-Ула на северо-западе Саудовской Аравии

"В ноябре прошлого года во время археологических раскопок в святилище, которое уже было раскопано Университетом короля Сауда, мы нашли еще одну статую почти такого же размера", — рассказали ученые.

Однако сейчас специалисты работают над ее сохранением. Они прилагают все усилия, чтобы восстановить ее, прежде чем выставлять на обозрение аудитории.

Как отмечают исследователи, в древние времена большие статуи создавали в честь королей и священников, бедные люди уж никак не могли себе позволить такую роскошь.

[ + – ] Как отмечают исследователи, в древние времена большие статуи создавали в честь королей и священников

Регион Аль-Ула в Саудовской Аравии богат археологическим наследием, здесь были обнаружены исторические артефакты, возраст которых достигает 200 000 лет. Лихианское царство, существовавшее с 7 века до н.э. по 1 век н.э. на территории нынешней северо-западной Саудовской Аравии, было важным центром караванной торговли, но не было изучено в такой степени, как другие древние цивилизации, существовавшие в то время.

Напомним, что ранее ученые совершили другое не менее интересное открытие. Так в Испании они наткнулись на самую скульптуру полового члена. Однако в чем состояла особенность этой находки, так это ее невероятные размеры.