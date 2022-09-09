Колосальна стародавня статуя, знайдена в Саудівській Аравії, виставлена ​​у Луврі (фото)

Статуя вагою близько 800 кг і висотою 2,3 м зображує короля чи священника ліх'янського народу, а датується періодом між V та III століттями до н. е.

Неймовірно велика статуя, виявлена на північному заході Саудівської Аравії, якій майже 2500 років, нещодавно виставили у Луврі в Парижі, пише The Newarab.

Статуя вагою близько 800 кг та висотою 2,3 м зображує короля чи священника лих'янського народу. Її виявили під час археологічних розкопок в Саудівській Аравії в Дадані біля оази Аль-Ула, він зображує чоловічу постать без голови.

Експерти датують знахідку між V та III століттями до н. е. — періодом, коли Дедан був однією з найважливіших станцій торговельних шляхів древнього світу. Приблизно у другій половині I тис. до н. е. Деданським царством правили царі племені Ліх'ян, які зберігали владу протягом кількох століть.

[ + – ] Експерти датують знахідку між V та III століттями до н. е.

"Це перша ліх'янська статуя, знайдена на північному заході Саудівської Аравії, яку виставлятимуть протягом 5 років у Луврі", — наголосили фахівці.

Директор Лувру Лоуренс де Карс назвав відкриття статуї дуже важливим символом культурної співпраці Франції із Саудівською Аравією.

Розкопки проводили з 2003 до 2019 року під керівництвом учених з Університету короля Сауда. Однак у цьому районі виявили й інші статуї гігантських розмірів.

[ + – ] Статую виявлено в історичному районі Аль-Ула на північному заході Саудівської Аравії

"У листопаді минулого року під час археологічних розкопок у святилищі, яке вже розкопав Університет короля Сауда, ми знайшли ще одну статую майже такого ж розміру", — розповіли вчені.

Проте зараз фахівці працюють над її збереженням. Вони докладають усіх зусиль, щоб відновити її, перш ніж виставляти на огляд аудиторії.

Як зазначають дослідники, у давнину великі статуї створювали на честь королів і священників, бідні люди аж ніяк не могли собі дозволити таку розкіш.

[ + – ] Як зазначають дослідники, у давнину великі статуї створювали на честь королів і священників

Регіон Аль-Ула в Саудівській Аравії багатий на археологічну спадщину, тут виявлені історичні артефакти, вік яких досягає 200 000 років. Ліх'янське царство, що існувало з 7 століття до н. е. по 1 століття н. е. на території нинішньої північно-західної Саудівської Аравії було важливим центром караванної торгівлі, але не вивчене так, як інші давні цивілізації, що існували на той час.

Нагадаємо, що раніше вчені зробили інше не менш цікаве відкриття. Так в Іспанії вони натрапили на саму скульптуру статевого члена. Однак у чому полягала особливість цієї знахідки, то це її неймовірні розміри.