В Грузии нашли человеческий зуб возрастом 1,8 миллиона лет (фото)

По словам экспертов, последнее открытие предоставляет еще одно доказательство того, что гористая местность Южного Кавказа была одним из первых мест, где первые люди поселились после миграции из Африки.

В ходе своих недавних археологических раскопок в Грузии ученые обнаружили зуб возрастом 1,8 миллиона лет, принадлежащий раннему виду человека. По мнению экспертов, находка является свидетельством того, что этот регион является домом одного из самых ранних доисторических человеческих поселений в Европе, пишет Reuters.

Зуб был обнаружен недалеко от села Квемо-Орозмани, примерно в 100 км к юго-западу от столицы Грузии Тбилиси, недалеко от Дманиси, где в конце 1990-х и начале 2000-х годов были обнаружены человеческие черепа возрастом 1,8 миллиона лет.

[ + – ] Находки Дманиси — старейшие открытия за пределами Африки

Находки Дманиси — старейшие открытия за пределами Африки, которые изменили понимание ученых ранней эволюции человека и моделей миграции. По словам экспертов, последнее открытие предоставляет еще одно доказательство того, что гористая местность Южного Кавказа была одним из первых мест, где первые люди поселились после миграции из Африки.

"Квемо-Орозмани вместе с Дманиси представляет собой центр древнейшего распространения ранних Homo sapiens за пределами Африки", — рассказали эксперты.

Как отметил Гиорги Бидзинашвили, научный руководитель раскопок, зуб принадлежал "двоюродному брату" Зезвы и Мзии — названий, данных двум почти целым окаменелым черепам возрастом 1,8 миллиона лет, найденным в Дманиси.

"Это укрепляет Грузию как действительно важное место для палеоантропологии и человеческой истории в целом", — подчеркнули исследователи.

[ + – ] Найденный зуб принадлежал "двоюродному брату" Зезвы и Мзии

Самые старые окаменелости Homo sapiens в мире датируются примерно 2,8 миллионами лет назад — частичная челюсть обнаружена в современной Эфиопии.

Ученые считают, что древние люди, вид охотников-собирателей под названием Homo erectus начали мигрировать из Африки около двух миллионов лет назад. Древние инструменты, возраст которых составляет около 2,1 миллиона лет, были обнаружены на территории современного Китая, но в грузинских поселениях находятся самые стары останки древних людей, обнаруженные за пределами Африки.

Напомним, что ранее эксперты пришли к выводу, что древнейший предок человека начал ходить еще 7 миллион лет назад. Как оказалось, прямохождение было впервые освоено не австралопитеками или другими видами, а сахелантропами, значительно более древними приматами.