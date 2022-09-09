У Грузії знайшли людський зуб віком 1,8 мільйонів років (фото)

За словами експертів, останнє відкриття надає ще один доказ того, що гориста місцевість Південного Кавказу була одним із перших місць, де перші люди оселилися після міграції з Африки.

У процесі своїх нещодавніх археологічних розкопок у Грузії вчені знайшли зуб віком 1,8 мільйонів років, що належить до раннього виду людини. На думку експертів, знахідка є свідченням того, що цей регіон є домом одного із найраніших доісторичних людських поселень у Європі, пише Reuters.

Зуб був виявлений неподалік села Квемо-Орозмані, приблизно за 100 км на південний захід від столиці Грузії Тбілісі, неподалік Дманісі, де наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років були знайдені людські черепи віком 1,8 мільйонів років.

[ + – ] Знахідки Дманісі — найстаріші відкриття за межами Африки

Знахідки Дманісі — найстаріші відкриття за межами Африки, які змінили розуміння учених ранньої еволюції людини та моделей міграції. За словами експертів, останнє відкриття надає ще один доказ того, що гориста місцевість Південного Кавказу була одним із перших місць, де перші люди оселилися після міграції з Африки.

"Квемо-Орозмані разом із Дманісі є центром найдавнішого поширення ранніх Homo sapiens за межами Африки", — розповіли експерти.

Як зазначив Гіоргі Бідзінашвілі, науковий керівник розкопок, зуб належав "двоюрідному брату" Зезви та Мзії — назвам, які дали двом майже цілим скам'янілим черепам віком 1,8 мільйонів років, знайденим у Дманісі.

"Це зміцнює Грузію як справді важливе місце для палеоантропології та людської історії в цілому", — наголосили дослідники.

[ + – ] Знайдений зуб належав "двоюрідному братові" Зезви та Мзії

Найстаріші скам'янілості Homo sapiens у світі датуються приблизно 2,8 мільйонами років тому — часткову щелепу знайдено в сучасній Ефіопії.

Учені вважають, що стародавні люди, вид мисливців-збирачів під назвою Homo erectus, почали мігрувати з Африки приблизно два мільйони років тому. Стародавні інструменти, вік яких становить приблизно 2,1 мільйони років, були помічені на території сучасного Китаю, але в грузинських поселеннях знаходяться найстаріші останки стародавніх людей, виявлені за межами Африки.

Нагадаємо, що раніше експерти дійшли висновку, що найдавніший предок людини почав ходити ще 7 мільйонів років тому. Як з'ясувалося, прямоходіння було вперше освоєно не австралопітеками чи іншими видами, а сахелантропами, значно давнішими приматами.