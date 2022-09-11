Длиной около 1 метра. В Новой Зеландии 9-летний школьник нашел гигантского червя (фото)
Как отметили исследователи, встретить червя такого размера не является чем-то уникальным, однако найти его именно в домашнем саду, а не в природе — крайне редкое явление.
На днях девятилетний житель Новой Зеландии Барнаби Домиган нашел в саду на заднем дворе дома гигантского червя, пишет Express.
По словам экспертов, черви такого размера не являются чем-то особо уникальным, однако возможность встретить их в саду случается крайне редко. Отец Барнаби, Крис, сфотографировал сына с громадным существом, прежде чем его отпустили обратно на природу.
"Мой сын был невероятно поражен и совершенно потрясен тем, что черви могут иметь такие большие размеры", — рассказала мать Барнаби.
Открытие произошло, когда Барнаби играл в саду со своими братьями и сестрами. Мальчик осматривал воду в попытках найти там что-нибудь интересное. И ему это удалось. Он наткнулся на гигантского червя. С помощью палки он вытащил существо, чтобы осмотреть его поближе. Затем позвал отца и попросил сделать фото.
"Мы не измеряли его, но судя по виду, он был такой же длины, как обе руки Барнаби. По нашим подсчетам его длина составляла около 1 м", — отметил Крис.
Юный мальчик хотел сохранить свою необычную находку, но родители не поддержали эту идею, поэтому он отпустил существо на свободу.
"Вечером я разместил фотографию на Facebook, а на следующий день, когда мы обнаружили, насколько интернет-пользователи были заинтересованы в снимке, вернулись, чтобы найти червя, но он уже исчез", — добавил отец школьника.
Как отмечают специалисты, черви больших размеров не является чем-то необычным в Новой Зеландии. Так, на ее территории обитает несколько видов, которые могут достигать более 30 см в длину.
Самый крупный вид — Anisochaeta gigantea, способен вырастать до 121 см. Энтомолог Джон Маррис из Университета Линкольна отметил, что гигантские черви обычно встречаются в нетронутых местах, таких как леса, но крайне редко в домашних садах.
Напомним, что ранее эксперты открыли два новых вида червей-хищников. Их особенность заключается в том, что они представляют собой угрозу для местных экосистем, поскольку являются инвазивными видами.