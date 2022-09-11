Длиной около 1 метра. В Новой Зеландии 9-летний школьник нашел гигантского червя (фото)

Как отметили исследователи, встретить червя такого размера не является чем-то уникальным, однако найти его именно в домашнем саду, а не в природе — крайне редкое явление.

На днях девятилетний житель Новой Зеландии Барнаби Домиган нашел в саду на заднем дворе дома гигантского червя, пишет Express.

По словам экспертов, черви такого размера не являются чем-то особо уникальным, однако возможность встретить их в саду случается крайне редко. Отец Барнаби, Крис, сфотографировал сына с громадным существом, прежде чем его отпустили обратно на природу.

"Мой сын был невероятно поражен и совершенно потрясен тем, что черви могут иметь такие большие размеры", — рассказала мать Барнаби.

Открытие произошло, когда Барнаби играл в саду со своими братьями и сестрами. Мальчик осматривал воду в попытках найти там что-нибудь интересное. И ему это удалось. Он наткнулся на гигантского червя. С помощью палки он вытащил существо, чтобы осмотреть его поближе. Затем позвал отца и попросил сделать фото.

[ + – ] Юный мальчик хотел сохранить свою необычную находку, но родители не поддержали эту идею, поэтому он отпустил существо на свободу

"Мы не измеряли его, но судя по виду, он был такой же длины, как обе руки Барнаби. По нашим подсчетам его длина составляла около 1 м", — отметил Крис.

Юный мальчик хотел сохранить свою необычную находку, но родители не поддержали эту идею, поэтому он отпустил существо на свободу.

"Вечером я разместил фотографию на Facebook, а на следующий день, когда мы обнаружили, насколько интернет-пользователи были заинтересованы в снимке, вернулись, чтобы найти червя, но он уже исчез", — добавил отец школьника.

Как отмечают специалисты, черви больших размеров не является чем-то необычным в Новой Зеландии. Так, на ее территории обитает несколько видов, которые могут достигать более 30 см в длину.

Самый крупный вид — Anisochaeta gigantea, способен вырастать до 121 см. Энтомолог Джон Маррис из Университета Линкольна отметил, что гигантские черви обычно встречаются в нетронутых местах, таких как леса, но крайне редко в домашних садах.

Напомним, что ранее эксперты открыли два новых вида червей-хищников. Их особенность заключается в том, что они представляют собой угрозу для местных экосистем, поскольку являются инвазивными видами.