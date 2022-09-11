Довжиною близько 1 метра. У Новій Зеландії 9-річний школяр знайшов гігантського хробака (фото)

Як зазначили дослідники, зустріти хробака такого розміру не є чимось унікальним, проте знайти його саме в домашньому саду, а не в природі, — вкрай рідкісне явище.

Днями дев'ятирічний мешканець Нової Зеландії Барнабі Доміган знайшов у саду на задньому дворі будинку гігантського хробака, пише Express.

За словами експертів, черв'яки такого розміру не є особливо унікальними, проте можливість зустріти їх у саду трапляється вкрай рідко. Батько Барнабі, Кріс, сфотографував сина із величезною істотою, перш ніж його відпустили назад на природу.

"Мій син був неймовірно вражений тим, що черв'яки можуть мати такі великі розміри", — розповіла мати Барнабі.

Відкриття сталося, коли Барнабі грався у саду зі своїми братами та сестрами. Хлопчик оглядав воду у спробах знайти там щось цікаве. І йому це вдалось. Він натрапив на гігантського хробака. За допомогою палиці він витяг істоту, щоб оглянути її ближче. Потім покликав батька та попросив зробити фото.

[ + – ] Юний хлопчик хотів зберегти свою незвичайну знахідку, але батьки не підтримали цюї ідею, тому він відпустив істоту на волю

"Ми не вимірювали його, але, судячи з вигляду, він був такою ж довжини, як обидві руки Барнабі. За нашими підрахунками його довжина становила близько 1 м", — зазначив Кріс.

Юний хлопчик хотів зберегти свою незвичайну знахідку, але батьки не підтримали цю ідею, тому він відпустив істоту на волю.

"Ввечері я розмістив фотографію на Facebook, а наступного дня, коли ми виявили, наскільки інтернет-користувачі зацікавлені у знімку, повернулися, щоб знайти хробака, але він уже зник", — додав батько школяра.

Як зазначають фахівці, хробаки великих розмірів не є чимось незвичайним у Новій Зеландії. Так, на її території мешкає кілька видів, які можуть досягати понад 30 см завдовжки.

Найбільший вид — Anisochaeta gigantea, здатний виростати до 121 см. Ентомолог Джон Марріс з Університету Лінкольна зазначив, що гігантські черв'яки зазвичай зустрічаються в незайманих місцях, таких як ліси, але дуже рідко в домашніх садах.

Нагадаємо, що раніше експерти відкрили два нові види черв'яків-хижаків. Їх особливість полягає в тому, що вони є загрозою для місцевих екосистем, оскільки є інвазивними видами.