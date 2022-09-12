Сгорели заживо. На Земле удар древнего астероида превратил живых существ в уголь

Новое исследование предполагает, что обугленные тела микроорганизмов, погибших при столкновении с астероидом, могут показать масштабы ущерба, нанесенного космической катастрофой.

Группа изучила 4 ударных кратера в Эстонии, Польше и Канаде, которые образовались в результате падения астероидов с разницей в тысячи лет. По словам авторов исследования, несмотря на расстояние и время, которое отделяет эти события, они обнаружили кусочки угля размером от миллиметра до сантиметра. В этот уголь превратились древние микроорганизмы, пишет Space.

"Мы считаем, что эти древние микроорганизмы превратились в уголь именно в результате падения астероидов, а не в результате лесных пожаров, как мы предполагали. На это указывает более высокая однородность угля", — говорит Анна Лосяк из Польской академии наук.

По словам ученых, уголь, который они обнаружили в ударных кратерах, похож на древесный уголь, который появляется, когда древесина смешивается с пирокластическими потоками (они образуются во время извержений вулканов). Но уголь их кратеров не идентичен древесному углю.

"Это исследование улучшает наше понимание воздействия на окружающую среду образования небольших ударных кратеров. Такие удары небольших астероидов не причиняют особого вреда планете, как это, например, случилось 66 млн лет назад, когда упал огромный астероид, уничтоживший динозавров", — говорит Лосяк.

По словам Лосяк, подобные исследования важны для понимания последствий даже небольших ударных событий, которые могут случиться в будущем. NASA и другие космические агентства постоянно следят за приближающимся к Земле потенциально опасным астероидам. Пока что, в ближайшие 100 лет ни один из них не должен упасть на Землю.

[ + – ] По словам Лосяк, подобные исследования важны для понимания последствий даже небольших ударных событий, которые могут случится в будущем Фото: space.com

"Но нужно понимать, к чему готовиться. Ведь даже небольшие астероиды могут оказать свое пусть и незначительное, но влияние на окружающую среду", — говорит Лосяк.

Не такие катастрофические события, как падения астероида 66 млн лет назад, но достаточно сильные по своему воздействию иногда возникают на Земле в современной истории. Например, падение Тунгусского метеорита в 1908 году привело к уничтожению лесов в Сибири на площади в 2 тысячи кв. км. А совсем недавно, в 2014 году, над российским городом Челябинск взорвался космический камень, который назвали Челябинский метеорит. Но ущерб от этого взрыва был минимальным.

"Мы планируем исследовать небольшие ударные кратеры в Аргентине и надеемся обнаружить еще больше микроорганизмов, которые погибли от удара астероидов", — говорит Лосяк.

Напоминаем, что уже 26 сентября этого года космический аппарат DART должен изменить орбиту небольшого астероида Диморф. Это будет первое в истории испытание новой технологии планетарной защиты. Как уже писал Фокус, на пути к астероиду, космический аппарат сделал первые снимки Диморфа и космического камня, спутником которого он является – астероида Дидим.