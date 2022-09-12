Згоріли живцем. На Землі удар стародавнього астероїда перетворив живих істот на вугілля

Нове дослідження свідчить, що обвуглені тіла мікроорганізмів, які загинули під час зіткнення з астероїдом, можуть показати масштаби збитків, завданих космічною катастрофою.

Група вивчила 4 ударні кратери в Естонії, Польщі та Канаді, які утворилися внаслідок падіння астероїдів із різницею в тисячі років. За словами авторів дослідження, незважаючи на відстань і час, що відокремлює ці події, вони виявили шматочки вугілля розміром від міліметра до сантиметра. На це вугілля перетворилися стародавні мікроорганізми, пише Space.

"Ми вважаємо, що ці стародавні мікроорганізми перетворилися на вугілля саме внаслідок падіння астероїдів, а не внаслідок лісових пожеж, як ми передбачали. На це вказує вища однорідність вугілля", — каже Анна Лосяк із Польської академії наук.

За словами вчених, вугілля, яке вони виявили в ударних кратерах, схоже на деревне вугілля, яке з'являється, коли деревина поєднується з пірокластичними потоками (вони утворюються під час вивержень вулканів). Але вугілля в іхніх кратерах не ідентичне деревному вугіллю.

"Це дослідження покращує наше розуміння впливу на навколишнє середовище утворення невеликих ударних кратерів. Такі удари невеликих астероїдів не завдають особливої шкоди планеті, як це, наприклад, сталося 66 млн років тому, коли впав величезний астероїд, який знищив динозаврів", — говорить Лосяк.

За словами Лосяк, подібні дослідження важливі для розуміння наслідків навіть невеликих ударних подій, які можуть статися в майбутньому. NASA й інші космічні агентства постійно стежать за потенційно небезпечними астероїдами, що наближаються до Землі. Поки що протягом найближчих 100 років жоден із них не повинен упасти на Землю.

[ + – ] За словами Лосяк, подібні дослідження важливі для розуміння наслідків навіть невеликих ударних подій, які можуть статися в майбутньому Фото: space.com

"Але треба розуміти, до чого готуватися. Адже навіть невеликі астероїди можуть учинити нехай і незначний, але вплив на навколишнє середовище", — каже Лосяк.

Не такі катастрофічні події, як падіння астероїда 66 млн років тому, але досить сильні за своїм упливом іноді виникають на Землі в сучасній історії. Наприклад, падіння Тунгуського метеорита в 1908 призвело до знищення лісів у Сибіру на площі в 2 тисячі кв. км. А нещодавно, у 2014 році, над російським містом Челябінськ вибухнув космічний камінь, який назвали Челябінським метеоритом. Але збитки від цього вибуху були мінімальними.

"Ми плануємо дослідити невеликі ударні кратери в Аргентині та сподіваємося виявити ще більше мікроорганізмів, які загинули від удару астероїдів", — каже Лосяк.

Нагадуємо, що вже 26 вересня цього року космічний апарат DART має змінити орбіту невеликого астероїда Діморфа. Це буде перше в історії випробування нової технології планетарного захисту. Як уже писав Фокус, на шляху до астероїда космічний апарат зробив перші знімки Діморфа та космічного каменя, супутником якого він є, — астероїда Дідим.