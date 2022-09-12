Отцовство буквально уменьшает мозг мужчин. Ученые рассказали почему это происходит

Исследования показали, что при первом родительском опыте мужчины теряют 1-2% объема коры головного мозга.

Ранние исследования предполагали, что отцы менее подвержены физическим и биохимическим изменениям, ведь не вынашивают ребенка. Однако новые исследования показывают, что первый опыт родительства влияет на мужчин — их мозг в буквальном смысле уменьшается, пишет Express.

К такому выводу пришла международная группа ученых. Для этого они исследовали мозг 20 гетеросексуальных мужчин из Испании и еще 2 из Штатов, а также 17 мужчин, которые не пережили опыт отцовства.

В ходе исследования ученые просканировали мозг мужчин на ранних и поздних стадиях беременности, а также через несколько месяцев, после появления младенцев на свет. Результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) показали, что мозг мужчин, испытавших первый опыт отцовства уменьшается примерно на 1-2%. Такие же изменения ученые наблюдают и в мозге женщин.

[ + – ] Ученые просканировали мозг мужчин до рождения первенца и после. Фото: Getty

Ученые обнаружили, что эти изменения в основном затрагивают участок мозга, отвечающий за восприятие внешнего мира, например, во время мечтаний. Однако этот участок мозга также ассоциируют с родительским взаимодействием и теплотой.

Исследования показывают, что такие изменения головного мозга вовсе не должны пугать будущих отцов — вероятнее всего, уменьшение мозга, является некой эволюцией и позволяет новоиспеченному родителю лучше взаимодействовать с новорожденным. Кстати, другие исследования показывают, что у отцов, так же как и у мам, может проявляться послеродовая депрессия.

Ученые также считают, что результаты их исследования свидетельствуют о том, что наша зрительная система играет уникальную роль в способности отца узнавать свое потомство и в дальнейшем взаимодействовать с ребенком соответствующим образом.

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